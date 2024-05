Zattini (Movimento 5 Stelle): "Mi candido alle Europee perché il clima è in fiamme"

"Vedo un futuro in fiamme davanti a me, per questo ho deciso di impegnarmi in prima persona nella politica europea". Poche parole che racchiudono le motivazioni con cui Giacomo Zattini, 27enne di Meldola, si candida alle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno sotto le insegne del Movimento 5 Stelle. Zattini viene dal mondo dell’attivismo avendo fondato i Fridays For Future a Forlì ricoprendo anche il ruolo di portavoce nazionale nel 2023. "Mi sono dimesso da ogni carica proprio in vista della mia candidatura – specifica –, i Fridays For Future sono completamente apartitici".

Una prima simpatia per il Movimento l’aveva avuta già a 16 anni. Poi ha studiato all’estero, ha conseguito la laurea magistrale in Scienze politiche. L’alluvione? "Ne sono stato colpito anch’io con la mia famiglia – racconta – è uno di quegli eventi estremi che venivano preannunciati e per cui gli scienziati per anni hanno lanciato allarmi, rimasti inascoltati. Il Movimento 5 Stelle aveva contribuito in maniera determinante all’elezione di Ursula von der Leyen, con l’impegno della stessa per il Green Deal, la transizione ecologica. Ma questa, dopo un primo avvio incoraggiante, è stata accantonata, ricorrendo un’escalation militare che non ci rappresenta. Dobbiamo invece avere il coraggio di percorrere la strada della diplomazia a ogni costo".

Lotta al cambiamento climatico, giustizia sociale e pace sono i temi principali della campagna elettorale di quello che è, in pratica, "l’unico candidato romagnolo di centrosinistra al parlamento europeo, situazione di cui sento tutta la responsabilità addosso". A presentare la candidatura è stato il coordinatore regionale dei 5 Stelle, il senatore Marco Croatti, con il coordinatore locale Sergio Petroncini. "Giacomo ci sta aiutando su molti temi – commenta il senatore – che speriamo di portare con lui in Europa". "Sono molto orgoglioso di poter presentare un giovane così preparato come Giacomo", dice Petroncini.

Alla presentazione doveva essere presente anche il candidato sindaco del centrosinistra, Graziano Rinaldini, che ha mandato un messaggio di sostegno non potendo intervenire per problemi personali. Un sostegno ricambiato da Zattini: "L’amministrazione di centrodestra non ha voluto riconoscere a suo tempo l’emergenza climatica, per strizzare l’occhio ai negazionisti nelle loro file. Non è stata vicina alle tante famiglie che ancora soffrono per le conseguenze dell’alluvione. Ci sono molte famiglie disperate per mancanza di risorse. Sono state pulite le strade, ma i danni ai privati sono ancora tutti lì e chi non ha possibilità economiche non sa come fare".

Matteo Bondi