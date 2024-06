Zattini, nuovo ‘rinforzo’. Il professor Vicini consigliere sulla sanità

"Se sarò rieletto il professor Claudio Vicini sarà consigliere del sindaco sui temi della sanità" questa la dichiarazione di Gian Luca Zattini, presentando l’accordo intercorso tra lui e, appunto, il noto ex primario. Un incarico a titolo gratuito "e per puro spirito di servizio a una città a cui è profondamente legato" aggiunge Zattini. Ad affiancare i due è Paola Casara, assessora in giunta e capolista de La Civica Forlì Cambia, nella cui sede si è tenuta la presentazione.

Ed è proprio nell’ambito della lista civica che si è perfezionato questo accordo, non solo per la presenza tra i 32 candidati consiglieri di Leonardo Gallozzi, coordinatore comunale di Italia Viva, ma grazie alla regia di Marco Di Maio, presente anch’egli e a cui entrambi, sia il sindaco, sia Vicini, si sono rivolti per ringraziarlo: "Ho trovato sempre utili consigli da parte sua in questi mesi" ha spiegato il sindaco.

Il professor Vicini nel 2020 era candidato nella lista alle regionali a sostegno di Stefano Bonaccini. "Una candidatura da indipendente – ha spiegato ieri –, che mi ha portato un ruolo tecnico, non essendo riuscito ad essere eletto per poco, al Sant’Orsola. La stessa cosa vale qui. La mia è una consulenza tecnica per portare una doppia marcatura sulla sanità. Quella già molto valida del sindaco, che in questi cinque anni è sempre stato molto attento al tema, con una interlocuzione che direi quasi giornaliera, e la mia che gli si affiancherà, perché quello della sanità è un tema molto dinamico e molto caro a tutti i cittadini". Ha elencato poi alcuni aspetti, dal Pronto Soccorso alle liste di attesa, dal ricambio generazionale dei professionisti dell’ospedale alla presenza della facoltà di medicina in città.

Vicini nei mesi scorsi era stato anche ‘sondato’ dal Partito Democratico come candidato sindaco per il centrosinistra: "Non ho accettato perché c’era già un sindaco molto più bravo di me" ha spiegato indicando il vicino Zattini. Il quale ha anche menzionato l’Irst tra i principali temi a cui porre attenzione: "La struttura che è diventata un’eccellenza internazionale – ha spiegato – e non ha possibilità di espandersi, quindi risulta naturale che la degenza venga trasferita nella nuova struttura che sta sorgendo al Pierantoni-Morgagni, liberando così spazi per la ricerca". "Una dinamica che dovrà essere attenzionata – ha sottolineato Vicini –, così come le tante sfide che dovremo affrontare giornalmente".

Interpellato sui Cau e sulla riforma infermieristica presentata recentemente da Carradori, il professore ha risposto: "I Cau sono in evoluzione, risentono molto della location dove vengono collocati e in alcuni casi sembrano aver aiutato a decomprimere i Pronto Soccorso, ma è presto per darne una valutazione oggettiva. Non c’è l’ho io, ma neanche la Regione". Sulla riorganizzazione del settore infermieristico, "io non sono più dentro da alcuni mesi e non ho vissuto in prima persona questa dinamica che suscita numerose riflessioni, ma non ho al momento – ha concluso – tutti gli elementi".