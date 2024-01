Zattini prova ad allargarsi. Incontro con Azione. E può arrivare Sara Samorì

"Allargare la compagine". Si era espresso così Gian Luca Zattini, una settimana fa, alla cena di ‘Centrodestra per Forlì’. L’ha detto sapendo di avere in agenda, già il lunedì successivo, un incontro con Marco Lombardo, giovane senatore (ha 43 anni in un ramo del Parlamento in cui ne servono almeno 40) nonché segretario emiliano-romagnolo di Azione, ovvero il partito di Carlo Calenda.

Lombardo aveva già incontrato Zattini un’altra volta. Questa, dicono gli addetti ai lavori, è più significativa perché avviene a meno di cinque mesi dal voto. Attenzione, non c’è ancora un’ufficialità, anche perché le variabili sono molte. Di sicuro conferma l’appeal di Zattini presso i moderati: lo stesso Lombardo è stato nel Pd, come membro della segreteria di Bologna, nonché assessore fino al 2021.

Premessa indispensabile quando si tratta di partiti costituiti da pochi anni e non ancora molto strutturati nei territori: occorrerà valutare il comportamento concreto dell’elettorato che sostenne Carlo Calenda alle politiche 2022. Ovvero il 9,75% in città, quando su di lui confluiva anche Italia Viva. A proposito: anche il partito di Matteo Renzi ha dialogato con Zattini ma pare rimasto più freddo. Pesa anche la collocazione in Regione: sia Azione che Italia Viva sostengono Bonaccini, ma per i secondi, che esprimono anche un assessore (Mauro Felicori), è forse più difficile sbilanciarsi. Un anno fa, il candidato di Azione (Luca Ferrini, assessore a Cesena di fede repubblicana) si espresse contro l’alleanza con Zattini. Nel frattempo, però, il Terzo Polo non esiste più.

Qualcuno, nel centrodestra, vede anche i rischi del sostegno di un partito che, a Roma, fa opposizione: "Cosa succederebbe – ragiona un esponente di peso della coalizione – se Calenda facesse un comizio a Forlì, magari parlando di Europee? Probabilmente attaccherebbe Meloni e Salvini...". La soluzione più semplice, se si chiuderà l’accordo, è che alcuni esponenti di Azione confluiscano nella lista civica Forlì Cambia. Senza il simbolo del partito.

Forlì Cambia potrebbe essere l’approdo di un altro possibile rinforzo da sinistra: Sara Samorì. L’ex assessora allo sport della giunta Drei ha lasciato il Pd da tempo. Indizi del possibile approdo: è di origini repubblicane (e il Pri sostiene Zattini); si è astenuta sugli ultimi due bilanci, chiaro atto di non ostilità al centrodestra; passando al gruppo misto, si è professata (appunto) "civica". Samorì non ha tessere di partito ma ha aderito recentemente a ‘Per’, un’associazione la cui sigla significa ‘Popolari, Europei, Riformatori’: l’hanno fondata Ettore Rosato ed Elena Bonetti (ex ministra dei governi Conte 2 e Draghi). Entrambi sono ex di Italia Viva (Rosato è stato il capogruppo dei renziani). Sara Samorì avrebbe ormai escluso di candidarsi a sindaca di Predappio (era circolata anche questa ipotesi) e potrebbe decidere di sostenere il centrodestra a Forlì. Non è ancora detta l’ultima parola. Benché con un’altra collocazione politica, aveva preso 539 voti nel 2019 e 3.230 alle regionali.

Marco Bilancioni