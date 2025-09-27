Zattini: "Puntiamo a vincere. Piano strategico per 50 anni". Lattuca: "Insieme oltre i limiti"

"Puntiamo a vincere. Ho già pensato all’ambito da indossare per la proclamazione". Scherza, ma non troppo, il sindaco Gian Luca Zattini durante la presentazione al pubblico del dossier per la candidatura a Capitale della cultura 2028. Anzi: "non un dossier, ma un ‘piano strategico’ per i prossimi 50 anni", come l’ha voluto definire Zattini, prima di raccontare la genesi del percorso.

"Dopo il primo mandato qui a Forlìci siamo resi profondamente conto dell’importanza della cultura. Inoltre, sono tanto legato all’anniversario della Madonna del Fuoco che ricorre proprio nel 2028, e mi chiedevo cosa si potesse fare per quella data. Così, dopo un confronto con l’assessore alla cultura, ci siamo chiesti: perché non provare? Ed ecco che, dopo un confronto con il Ministero, abbiamo deciso di lanciarci in questa sfida". Poi cita Gianfranco Brunelli, al timone del comitato che ha curato il dossier: "Abbiamo avuto la fortuna di individuare un amico che ci ha fatto fare il salto di qualità. È lui la nostra arma segreta che si impegna in maniera totalmente gratuita con un comitato di valore internazionale".

È toccato poi al sindaco di Cesena e presidente della Provincia, Enzo Lattuca: "La nostra volontà è stata quella di andare oltre i limiti e fare qualcosa insieme, anche se non previsto, anche aggirando le difficoltà burocratiche, anche se non era mai stato fatto prima". Una candidatura dal sapore pionieristico, quindi, quasi eroico. Un’immagine confermata anche dall’assessora regionale alla cultura Gessica Allegni: "Come Regione siamo entrati immediatamente nel comitato promotore e abbiamo seguito tutto il percorso che ci ha portati qui, consapevoli che si tratta di un’occasione per migliorare le nostre politiche culturali da qui ai prossimi decenni: la cultura è un presidio di democrazia e libertà che abbiamo il dovere di tutelare".

Fondamentale anche il ruolo dell’università, ribadito dal vice presidente del Campus di Forlì Fabrizio Ponti: "L’università di Bologna ha investito convintamente sul Campus della Romagna. E Forlì e Cesena, in questo panorama, la fanno da padrone. L’università è pronta a fare la sua parte".

Tra gli attori principali della candidatura c’è la Fondazione Carisp: "Le nostre grandi mostre – interviene il presidente Maurizio Gardini – sono una base di partenza importante per dare grande slancio alla città, e siamo già al lavoro per realizzare una mostra del 2028 che sia la più bella di tutte, ma dobbiamo sottolineare che il progetto non si esaurisce qui. Noi facciamo questa gara puntando alla vittoria, e non solo per partecipare, ma in ogni caso, comunque andrà, avremo vinto, perchè avremo saputo unire gli sforzi e progettare un futuro insieme".

La presentazione dei progetti – tra danze, momenti musicali con Danilo Rossi, poesie e anche un cameo comico di Gene Gnocchi – è affidata in buona parte a videomessaggi in cui sono alcuni dei membri del comitato scientifico ad approfondire le idee che dovrebbero portare Forlì e Cesena, tra poco più di due anni, a raggiungere il titolo più ambito. A tirare le fila del dossier è lo stesso Brunelli: "Era per noi fondamentale compilare un progetto seguendo uno spirito, un filo conduttore. Questa è una candidatura di territori che ha in San Mercuriale la sua meridiana". Brunelli cita esempi del patrimonio di Forlì e Cesena: Dante, Canova, i musei dell’Ottocento, i cimiteri monumentali, le rocche, le biblioteche, le chiese, le colline... Insomma, alcune delle tappe che compongono quei ‘sentieri della bellezza’ citati nel titolo del dossier.

Sofia Nardi