Zattini replica al sindaco di Rimini: "Il Ridolfi è favorito dall’Enac?. Parole poco eleganti e poco nobili"

"Esternazioni poco eleganti", "sentimenti poco nobili". Così il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini definisce le parole di Jamil Sadegholvaad, collega riminese (e presidente della Provincia di Rimini) in merito al triangolo che potrebbe legare gli aeroporti Marconi (Bologna) e Ridolfi (Forlì) e l’Enac (l’Ente Nazionale dell’Aviazione Civile), che Sadegholvaad ha ribattezzato polemicamente Efac, dove la ‘f’ starebbe per ‘forlivese’.

Il presidente dell’ente Pierluigi Di Palma ha rivelato, in un’intervista a RaiNews, di aver proposto al Marconi di entrare nella compagine societaria di F.A., che gestisce lo scalo di Forlì, con un 30%. Una mossa che secondo Di Palma dovrebbe essere "in qualche modo gratuita", ma che porterebbe a Forlì anche alcuni voli attualmente previsti sul capoluogo emiliano-romagnolo. Secondo molti, il Marconi rischia il sovraffollamento dei passeggeri (nell’estate scorsa se ne lamentò anche il sindaco felsineo Matteo Lepore). Nella prospettiva di Rimini, l’idea di Di Palma è un aiuto del Governo a una città amministrata dal centrodestra (Enac dipende dal Ministero dei Trasporti). Ma l’indomani è Forlì a rispondere.

"Certe dichiarazioni stupiscono, ma fino a un certo punto", analizza con una punta di sarcasmo Zattini, che parla di "sindrome ricorrente di un territorio che non riesce a sganciarsi da una storia che l’ha visto, per decenni, semplice appendice marittima della più grande provincia di Forlì". La ricostruzione di Sadegholvaad? "Suggestioni politiche", che "non servono a niente e a nessuno". Poi spiega la propria posizione: "Le nostre intenzioni e il nostro spirito sono ben diversi e più volte, al tavolo con la Regione Emilia Romagna e altri enti, li abbiamo esplicitati e ribaditi. Forlì è per fare gioco di squadra", "per dare vita a un sistema integrato regionale che sappia valorizzare e rafforzare concretamente le vocazioni di ogni singolo scalo aeroportuale. L’orizzonte di questa Amministrazione è ben più alto. Il nostro obiettivo è far crescere tutta la Romagna, non un singolo territorio".

Durissimo anche Massimiliano Pompignoli, consigliere comunale di Fratelli d’Italia (ex consigliere regionale, ai tempi era leghista): quelle di Sadegholvaad, per lui, sono "piccole dichiarazioni per piccoli uomini", "schiacciati dal peso della loro invidia". E attacca: "Secondo il suo ragionamento, come dovremmo definire l’iniezione di risorse che da anni la Regione eroga a Rimini, entrambe governate dalla sinistra? Non sono favoritismi?". Lo chiede anche "al compagno de Pascale". Secondo Pompignoli, Rimini "non ha mai avuto intenzione di collaborare con Forlì".

Marco Bilancioni