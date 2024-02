Zattini-Rinaldini, punti di forza e contromosse

intervista a Graziano Rinaldini sul Carlino di ieri conteneva alcune curiosità che possono fare riflettere. Primo: citando una frase che lo ha ispirato, ha menzionato la lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Secondo: ha parlato di se stesso come di un "imprenditore" che si rapporta ad altri colleghi. Terzo: non sembra avere il complesso di superiorità verso la destra che finisce per essere un boomerang per la sinistra (e ha ammesso la popolarità di Zattini). Appunto: tre caratteristiche difficili da trovare nella sua parte politica. A queste se ne aggiunge una quarta: considera un errore non aver votato ‘sì’ alla facoltà di Medicina, con la relativa copertura economica.