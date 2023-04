Zattini tra dubbi e prudenza "La riorganizzazione è necessaria ma di difficile realizzazione"

"Prendo atto del piano di riorganizzazione sanitaria della Regione, è presto per esprimere valutazioni", dice il sindaco Gian Luca Zattini, al termine dell’incontro sul nuovo progetto di emergenza-urgenza, che ha seguito in videoconferenza. "Alcuni elementi esposti sono apprezzabili, altri mi sembrano di difficile realizzazione, comunque ci sarà tempo per approfondire la questione. È bene che finalmente si parli di come risolvere un problema molto serio".

Daniele Valbonesi, sindaco di Santa Sofia e segretario Pd forlivese, esce dalla conferenza "cautamente soddisfatto, almeno per la volontà dimostrata di affrontare l’emergenza". I sindaci hanno posto varie domande, sia sui tempi che sulla localizzazione dei Centri di Assistenza e Urgenza, cui dovrebbero essere indirizzati i pazienti meno gravi. "Sarebbe un bel passo avanti se si riuscisse a dividere le situazioni più difficili da quelle non di emergenza – continua Valbonesi – . Da quanto abbiamo capito, i Punti di primo intervento, come quelli di Santa Sofia, Modigliana e Bagno di Romagna, dovrebbero diventare dei Cau ed essere potenziati".

Le reazioni del mondo politico non si sono fatte attendere. Massimiliano Pompignoli, consigliere regionale della Lega, pone una serie di domande, che allo stato attuale del progetto – di cui esiste una traccia – non hanno risposta: "Cosa sono realmente questi Centri di Assistenza e Urgenza? Come funzioneranno? Chi sono i medici e gli infermieri che ne costituiranno l’ossatura, vista la cronica indisponibilità di personale qualificato? Ci saranno delle ripercussioni per i Comuni più piccoli? Che dire poi del rischio di depotenziamento delle strutture locali?". Il consigliere del centrodestra è critico anche sul metodo: "Sebbene nelle intenzioni il piano presentato dall’assessore Donini possa contenere delle posizioni condivisibili e degli obiettivi trasversalmente auspicabili, oggi non siamo in grado di capire cosa comporti questa riforma. Di questo e altro l’assessore Donini dovrà rendere conto non solo in maniera più dettagliata, ma anche in ulteriori sedi e con gli interlocutori opportuni. Ad oggi il piano non solo non è stato presentato in commissione sanità, ma non è stato nemmeno anticipato ai sindacati, alle organizzazioni professionali e agli altri numerosi stakeholder".

Tornano sul tema più generale della gestione regionale della sanità la deputata Alice Buonguerrieri (Fratelli d’Italia) e Luca Bartolini, coordinatore forlivese del partito di Giorgia Meloni: "Se ci fosse stata una gestione più oculata delle risorse, la sanità emiliano-romagnola non avrebbe avuto bisogno di far ricorso ai fondi di accantonamento: la Regione dovrebbe fare un’operazione trasparenza per mostrare i conti della sanità. Il territorio forlivese è già rimasto scottato dalle scelte di politica sanitaria, in primis dalla soppressione dell’automedicalizzata di Meldola, l’ospedale sconta importanti problemi di organico e le liste d’attesa sono lunghissime".

Fabio Gavelli