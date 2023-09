Zelli alla scoperta degli angoli remoti del centro storico

Domani con partenza alle 10 da piazza Saffi, angolo via delle Torri, Gabriele Zelli condurrà una passeggiata culturale alla scoperta di alcuni angoli nascosti del centro storico di Forlì e ne racconterà la storia. Prima tappa, via Volturno con edifici caratterizzati da portali cinquecenteschi. Tra le altre tappe, via dell’ Aste per ammirare Palazzo Mangelli e ricordare il bombardamento tedesco del dicembre ’44. Partecipazione gratuita. Info: Gabriele Zelli: 3493737026.