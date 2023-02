Zelli: "Dimenticanze avvilenti Ma facciamo anche autocritica"

di Sofia Nardi Gabiele Zelli, lei è esperto di storia locale, autore e organizzatore di numerosi eventi di carattere culturale e turistico: a cosa è dovuta l’esclusione di Forlì e del suo territorio dal documentario che verrà trasmesso questa sera in Germania? "Le ragioni sono diverse. Da un lato l’Apt, l’azienda di promozione turistica della Regione che ha coordinato il documentario, non ha mostrato molto interesse per le nostre zone. Ho avuto modo di notarlo già quando ero sindaco a Dovadola". Quali, ad esempio? "Mi è capitato di confrontarmi con Apt circa i vari cammini che insistono sul nostro territorio e dei quali mi interesso da tempo: Dovadola-Assisi, la via Romea Germanica, il cammino dantesco… Da parte dei miei interlocutori notavo sempre un certo sgomento, non avevano una reale conoscenza delle nostre zone. L’entroterra in generale non gode di molta considerazione. L’esclusione dal documentario per me è molto avvilente, lo ammetto". Perché? "Non limitiamoci a dare la colpa ad Apt: facciamo anche un’auto-analisi. Pensiamo a quali azioni portiamo avanti per promuovere il nostro territorio e a quale sia la loro reale efficacia". Scarsa? "Non scarsa: locale. Spesso le azioni sono disorganiche, poco concordate. Faccio un esempio: i consorzi del Sangiovese. Bella iniziativa, ma...