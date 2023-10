Zelli, l’Omero che narra il cittadone. Camminate tra i borghi dimenticati

Tre camminate per conoscere zone meno note della città e i personaggi che ci hanno vissuto. "Questi percorsi saranno accompagnati da Gabriele Zelli – spiega Giuliano Margheritini del Comitato di quartiere Musicisti-Grandi Italiani – e permetteranno ai cittadini di apprezzare l’area che si estende da piazzale della Vittoria fino alla Tangenziale, e da viale Roma fino alla Ferrovia".

ll primo appuntamento si terrà domani alle 10, con ritrovo all’ingresso del parco di via Dragoni. Il racconto di Gabriele Zelli prenderà il via facendo notare che questa zona e quelle limitrofe erano chiamate Rubàno (ancora poco chiara la genesi del toponimo) e in questo luogo erano posizionate diverse fornaci. Di qui ci si sposterà all’ex Orfanotrofio di via Gramsci e poi nell’area ex Bartoletti; infine verrà visitato il museo storico delle Ferrovie e Tranvie, aperto per l’occasione. La seconda camminata si terrà il 21 ottobre alle 15.30 con partenza dalla stazione. L’itinerario, sempre guidato da Gabriele Zelli, percorrerà tutto viale della Libertà fino a piazzale della Vittoria. Verranno narrate le storie della stazione ferroviaria, degli ex cantieri Benini, del ginnasio sportivo, delle case che si trovano nel percorso, della scuola elementare De Amicis, dell’Iti, del villino Boni, dell’ex Gil, dell’ex collegio aeronautico e di piazzale della Vittoria.

La terza camminata in calendario si terrà il 28 ottobre, alle 15.30, sotto la ciminiera dell’ex Mangelli (area Portici) in cui verrà raccontata la storia della fabbrica Mangelli, con gli uffici e l’asilo; poi il percorso proseguirà per visitare la chiesa dei Cappuccinini, l’ex scuola Dal Pozzo, viale Matteotti con la casa Zattini Gori – che nel 1849 ospitò Garibaldi – e l’ex sede del Tramway delle Romagne. A conclusione ci sarà un incontro conviviale all’Anffas di via Ridolfi 18. Ogni camminata avrà una durata di circa due ore. Partecipazione libera senza prenotazioni. Info: 3493737026.

Rosanna Ricci