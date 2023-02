Zero motivi per visitarci? Sono gli stranieri a smentire

di Francesca Miccoli

Dopo gli anni bui dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia, nel 2022 è tornato a splendere il sole nel cielo degli operatori turistici del territorio forlivese. Una luce che evidenzia in maniera netta confortanti segni di ripresa e induce a guardare al futuro con ottimismo. Se l’Apt dell’Emilia Romagna (o, stando all’agenzia, la tv tedesca...) fatica a trovare buoni motivi per visitare le perle del Forlivese, potrebbe chiedere un suggerimento ai tanti turisti stranieri che negli ultimi mesi hanno deciso di riempirsi gli occhi e ritemprare lo spirito (e pure appagare il palato).

L’allentamento delle restrizioni e la riapertura delle frontiere hanno infatti dato il via libera soprattutto ai visitatori provenienti da oltreconfine. Sui 91.757 turisti accolti all’ombra di Saffi nel corso del 2022, ben 16.649 provenivano dall’estero, il 78,8 % in più rispetto al 2021 per un incremento complessivo di arrivi (tra italiani e stranieri) del 22,4%. C’è ancora terreno da percorrere invece per recuperare il gap del -16.3% sugli arrivi totali del 2019.

Il San Domenico ha verosimilmente trainato i pernottamenti totali sotto San Mercuriale, saliti a 233.540 per una permanenza media di oltre due giorni e mezzo: il 29.6% in più del 2021 e il 5% in più del 2019, l’anno antecedente l’esplosione della pandemia. Dal Belpaese giungono soprattutto turisti lombardi, seguiti da nostri corregionali e laziali mentre dall’estero fanno la voce grossa i provenienti dall’Unione Europea (11.424), dagli altri Paesi continentali (2.339) mentre a livello intercontinentale si segnalano 543 arrivi di americani (+12%), seguiti dai 363 cinesi (+230%). Numeri che permettono a Forlì di sopravanzare Cesena, che nel corso dell’anno passato ha contato quasi 10.000 arrivi in meno della ‘cugina’, a dispetto dell’incremento del 30,9% rispetto al 2021. Secondo le statistiche diramate dalla Regione, Cesena cede il passo anche sul piano dei pernottamenti: 174.376, circa 60.000 in meno del capoluogo vicino, pur facendo registrare un +27,5 sul 2021 e un incoraggiante +18% sul 2019. A Forlì lascia esterrefatti l’impennata degli arrivi da oltreconfine nel primo semestre del 2022: +216% a gennaio, +151% a febbraio, +311 a marzo che salgono ai +375 di aprile, prima di scendere ai +252 di maggio e ai +108% di giugno.

Nel Forlivese si segnalano gli eclatanti risultati dei comuni di Bertinoro e Castrocaro sul fronte del turismo estero: il balcone della Romagna stampa nella casella degli arrivi 2.886 per un roboante +118.5% rispetto all’anno precedente; numeri non troppo distanti nel paese termale, che lo scorso anno ha accolto 2.313 stranieri, il 99.6% in più del 2021. Ma il 2022 ha arriso a tutto il territorio: dalla Campigna ai comuni collinari e appenninici. Ingrana la quinta ad esempio Santa Sofia con 14.784 arrivi totali (+22% sul 2021) e quasi 40.000 pernottamenti (+26 sul 2021 e quasi + 5 sul 2019). La conferma della crescita del turismo lento, che prevede vacanze immerse nella natura, da attraversare a piedi o magari a cavallo di una e-bike. All’insegna dell’escursionismo, dello sport e della spiritualità.