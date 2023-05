Zirudelle, rivista e cinema sociale: tre appuntamenti in città

Dialetto, tradizioni, uno sguardo attento al territorio, educazione e marginalità: sono i temi, in ordine sparso, di tre eventi che si terranno a Forlimpopoli questa sera in tre luoghi differenti. La sede dell’Auser, in via Ho Chi Min, ospita alle 20,45 una serata dal titolo ‘Appuntamento con il dialetto romagnolo e le zirudelle di Mario Vespignani (1924-2015)’. Durante l’incontro, organizzato in collaborazione con l’Istituto Friedrich Schurr, saranno presentati due video: ‘Ricordi e emozioni’ e ‘La piaza’ di Tiziana Catani e Dervis Castellucci, opere che vedono come protagonista Vespignani chee racconta della sua vita e recita suoi componimenti. Radames Garoia e Nivalda Raffoni leggeranno alcune poesie e zirudelle dell’autore forlivese, mentre Claudio Molinari eseguirà alcuni brani musicali con testi di Vespignani. Ennio Gelosi e Gabriele Zelli presenteranno il libro ‘U n’e’ mai témp par murì’ (Non è mai tempo per morire), curato dagli stessi con Leonardo Michelini e Giuseppe Schiumarini, che riporta una selezione di opere in dialetto dell’autore forlivese. Il ricavato della vendita (costo 10 euro) sarà devoluto alla Fondazione Istituto Prati per l’assistenza ai malati poveri. Ingresso libero e gratuito.

Il teatrino di San Pietro, in via Massi 15, alle 21, ospita ‘Tra informazione e territorio’: evento di presentazione dell’associazione culturale ‘Rivista Loggia’. L’incontro è diviso in tre momenti. Il primo verte sulla storia della rivista e dell’associazione che la edita. Seguiranno due momenti legati alla comunicazione: il giornalista Pietro Caruso propone una riflessione sul giornalismo locale fra trasformazioni in atto e nuovi bisogni di cittadinanza e Franco Mambelli, tra i più prestigiosi studiosi di Artusi, affronta il tema della vocazione enogastronomica della città. Paolo Zanoli e Maurizio Maraldi allieteranno la serata a colpi di zirudelle. Il cinema Verdi ospita infine la proiezione del film ‘Marylin ha gli occhi neri’ di Simone Godano (ore 21). Il film fa parte del ciclo ‘Educazione e marginalità’, promosso dalla cooperativa sociale Lamberto Valli. La pellicola racconta la storia di una stravagante coppia, Clara e Diego, lei mitomane e bugiarda perfetta, interpretata da Miriam Leone, e lui nevrotico e frustrato dal suo passato, interpretato da Stefano Accorsi. Ingresso intero 6 euro.

Matteo Bondi