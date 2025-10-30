’Zitti Tutti’: Campitelli in scena con un monologo in dialetto

Un uomo solo, un torrente di parole e una stanza che sembra troppo piccola per contenerli entrambi. È con questa forza intima e disarmante che alle 21 al Piccolo apre le porte a ‘Zitti tutti’, spettacolo interpretato da Denis Campitelli per la regia di Alberto Grilli, produzione Teatro Due Mondi. Il testo, scritto nel 1993 da Raffaello Baldini, poeta di Santarcangelo di Romagna che qui si misura per la prima volta con la drammaturgia, è un monologo in dialetto romagnolo dal ritmo serrato e ironico, ma capace di affondare nella malinconia più profonda. Sul palco, una scenografia essenziale - una poltrona, un tavolino, una lampada e un armadio - accoglie ‘Lui’, un uomo qualunque che non smette di parlare. Tra nevrosi, ricordi e confessioni, ripercorre la propria vita, quella della sua gente e della sua famiglia, rivelando una normalità intrisa di fragilità, tradimenti e rimpianti. Le sue parole, implacabili e comiche, diventano l’unico modo per restare vivo. Ma quando il flusso si spezza, resta solo il vuoto di una solitudine che esplode in un grido disperato: zitti tutti! Biglietti presso la rivendita del teatro Fabbri in corso Diaz 47 (10-13 e 16-18), telefonando allo 0543.26355 (11-13 e 16-18), o su Vivaticket.

v.p.