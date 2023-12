’Zoc ed Nadel’ torna ad ardere. Domani vin brulè con la Pro loco

Alla fine dello scorso anno tutti speravano, come sempre, in un successivo 2023 migliore. E se non ci fossero stati gli episodi alluvionali dello scorso maggio che, come un bombardamento, hanno distrutto a Modigliana strade, coltivazioni, abbattuto ponti, pezzi di acquedotto e tanto altro, non sarebbe andata male. Ora arriva il Natale e come vuole tradizione che prosegue dal 1975, da un’idea dei fratelli Vincenzo e Augusto Rabiti, all’epoca gestori del bar Centrale in piazza Matteotti, qui tutto in paese ruota attorno allo ‘Zoc ed Nadel’. Manifestazione incredibile di disinteressata generosità che vanta numerose imitazioni e fu pensata per riscaldare col vin brulé gli infreddoliti avventori, compresi quelli che tornavano dalla messa di mezzanotte della vigilia di Natale.

Lo ‘Zoc ed Nadel’ o ‘ceppo’ è un enorme tronco mantenuto acceso da tanti volontari Pro loco che mettono gigantesche graticole a disposizione di chi ne fa richiesta e degli sponsor, per cucinarvi prevalentemente menù tipico romagnolo con pasta, carne alla griglia, pomodori ed altre verdure.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco e vi collaborano l’amministrazione comunale e la Protezione civile, mentre partecipano al cronoprogramma alimentare/musicale/sociale: associazioni di categoria, industrie, aziende agricole e privati.

Sarà acceso domani alle 18,30 dalla Pro loco che offrirà il vin brulé, previsto quasi sempre, e proseguirà con il fuoco sotto le griglie fino all’Epifania, affidato ai suoi generosi volontari.

Da allora non mancano gli sponsor per questo prolungato momento conviviale e sociale all’aperto, accanto all’albero di Natale quest’anno particolarmente bello nella sua sobrietà. Lunedì il ‘Buon Natale’ per tutti è alle ore 10 ancora a cura della Pro loco con una pasta e un dolce. Martedì tocca al locale gruppo Alpini con le penne all’arrabbiata, bruschette e panettone; mercoledì offre la Cna carne alla brace, bruschette, cece caldo ed anche un intrattenimento musicale con ‘Montefiori cocktail’. Giovedì tocca all’industria più importante della vallata la ‘Alpi’ che, alle ore 19 con Alpicral, offre musica con ‘Demodè’ ma non svela il menù.

Giancarlo Aulizio