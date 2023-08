Zoli presenta ’Rimorsi e rimpianti’

Nuovo appuntamento con ‘Di Giovedì - arte, antichità, aperitivi’ questa sera nel cuore di Castrocaro. Dalle 20 piazza Mazzini opiterà il mercatino dell’artigianato e del brocantage con tante proposte frutto di creatività e abilità manuale, oltre ai prodotti tipici del territorio. Un’ora prima piazza del Buonincontro si animerà con le bancarelle gestite dai bambini, che avranno l’opportunità di divertirsi anche con le letture a cura della biblioteca comunale Battanini, in programma alle 20.

Alle 21 è prevista la presentazione del libro ‘Rimorsi e rimpianti’ (Dantebus edizioni) del giornalista forlivese Roberto Zoli: un romanzo di formazione, ambientato nella seconda metà del secolo scorso, volto a ripercorrere il periodo dell’immediato dopoguerra, passando per il boom economico e l’analisi della realtà degli ultimi anni del ‘900. Il tutto visto attraverso una sconcertante esperienza del protagonista, uomo "baciato dal successo, ma punito dal destino". La partecipazione è libera, è gradita la prenotazione. Per info, ufficio Iat: tel. 0543.769631 – cell.wa 350. 5193970, [email protected]. Nell’occasione i negozi saranno aperti in orario serale mentre bar e ristoranti proporranno speciali menù. ‘Di Giovedì’ è organizzato dal consorzio di promozione turistica Castrumcari in collaborazione con il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole.

f.m.