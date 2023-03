Zona iper, sale la tensione Biondi (Forza Italia) al Comune: "Ora ci ascolti sul centro"

La mega area commerciale di Pieveacquedotto, nella zona tra l’A14 e l’iper Puntadiferro (foto), sta per essere realizzata con i suoi 75mila metri quadrati di superficie, e il commercio di prossimità rischia un nuovo pesante contraccolpo. Così, dopo le polemiche delle associazioni di categoria, Lauro Biondi – unico rappresentante rimasto in Forza Italia in consiglio comunale – lancia alcune proposte da presentare alla giunta e finalizzate a dare un nuovo impulso al centro storico.

La delibera che ha dato il via all’area commerciale risale al 2017 e la nuova giunta non è intervenuta sulla destinazione urbanistica di quell’area. "Non abbiamo modificato la destinazione d’uso per non mettere in difficoltà gli imprenditori che avevano già investito sull’area – spiega Biondi –. Ma ora vogliamo intervenire, chiedendo alla giunta un confronto sulle nostre idee e perché nel giro delle prossime settimane si metta a punto un piano di rilancio del centro. Si parla di questa mega area commerciale come se fosse spuntata dal nulla quando siamo di fronte a una deliberazione approvata dall’amministrazione precedente".

Sui possibili finanziamenti dell’operazione a favore del centro, oltre alle possibili risorse provenienti dal Pnrr o da fondi europei regionali, l’attenzione è sugli oneri di urbanizzazione che, conti alla mano, potrebbero portare nelle case comunali più di 3,7 milioni di euro. "Si tratta di 50 euro per ogni metro quadrato sottoposto a intervento edilizio – continua Biondi –. Nello scomputo degli oneri, gli imprenditori, però, sostengono un costo che è inferiore a quanto preventivato; dunque, proponiamo di chiedere alle imprese un contributo straordinario". Altra proposta è quella di non prevedere nella nuova area commerciale punti vendita con spazi ridotti, che è una caratteristica specifica del commercio di prossimità del centro storico. Ma qual è la proposta del gruppo consiliare di Forza Italia per un nuovo sviluppo del centro città? "Non basta una legislatura per riqualificare il centro – aggiunge Alberto Venturi, esponente del Club delle Libertà –. Dobbiamo affrontare un problema che parte da lontano e proseguire un dibattito che è iniziato nel 2010, con l’apertura dell’Iper". Tra i progetti in via di realizzazione che potrebbero dare un impulso alla vivibilità del centro città, c’è il parcheggio di piazza del Carmine. "Abbiamo investito 50mila euro per la verifica del sottosuolo – continua Venturi – e abbiamo constatato che non ci sono ostacoli". In caso di via libera, sarebbero 370 i posti auto per una struttura su tre livelli. "Stiamo cercando i finanziatori e diverse imprese, con Hera capofila, hanno manifestato un interesse".

Paola Mauti