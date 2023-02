Zona iper, sempre più offerta commerciale: 24mila metri quadri stile Shopping valley

di Sofia Nardi

Per chi arriva dall’autostrada è la prima porzione di Forlì che si incontra: ad oggi nel grande cubo di cemento affacciato sul casello c’è il Globo, rivendita di scarpe e articoli sportivi al quale si è aggiunto un ristorante giapponese (che ancora non ha aperto i battenti). Accanto al Globo c’è un cantiere aperto che investe un’ampia area che fino ad ora era sempre rimasta vuota, in attesa di una destinazione che, ora, è ufficialmente arrivata. Fervono i lavori, infatti, per la realizzazione di un’ampia area commerciale (parliamo di oltre 24mila metri quadrati, ben 8mila metri quadrati in più rispetto ai 16mila dei quali si era parlato in un primo momento) che, dall’altezza della tangenziale, arriverà fino al centro commerciale Puntadiferro, in un continuum di negozi paragonabile alla ‘Romagna shopping valley’ di Savignano sul Rubicone.

A investire sul lotto è Forlì-Nord, società che fa capo a Cia-Conad, ovvero ‘Commercianti Indipendenti Associati’: la cooperativa che associa gli imprenditori Conad dei territori di Romagna, San Marino, Marche (esclusa Ancona), e parte di Friuli Venezia Giulia, Veneto e Lombardia. Chi teme la realizzazione di un nuovo supermercato si sbaglia: la destinazione dell’area commerciale non riguarderà la vendita di generi alimentari, infatti tutti i negozi realizzati sul lotto saranno destinati ad altro tipo di vendita, non alimentare. Nel piano sono inclusi anche dei ristoranti e almeno uno di questi risulta essere ben riconoscibile, nonostante Cia Conad non ufficializzi ancora nulla circa i marchi coinvolti: infatti sembra evidente già osservando il cantiere che in città sorgerà un nuovo McDonald’s, oltre a quello storico di viale Bologna e a quello all’interno dell’iper, nell’area dedicata alla ristorazione.

Tra le altre tipologie commerciali ci dovrebbero essere l’abbigliamento, l’arredamento, l’elettronica e il bricolage. Una volta che l’area commerciale sarà terminata, i forlivesi avranno decine (almeno a giudicare dalla metratura importante sulla quale stanno procedendo speditamente i lavori) di nuovi negozi, che andranno a unirsi a quelli del centro Puntadiferro: un sogno per gli amanti dello shopping, probabilmente anche per quelli non forlivesi, almeno a giudicare dall’esperienza di Savignano, dove il polo commerciale riesce a catalizzare visitatori da tutta la Romagna.

Allo stesso tempo sono previsti ulteriori spazi di vendita anch’essi nei pressi di via Punta di Ferro. Uno è tra le vie Ravegnana e Punta di Ferro, quasi di fronte all’iper. Un altro è in programma tra via Ravegnana e via Zampeschi: in questo caso il committente è l’Istituto Diocesano di Sostentamento del Clero che punta sulla realizzazione di un’area commerciale con un’area di vendita di 5mila metri quadrati.

Ormai da anni si succedono le proteste contro le nuove costruzioni a scopo di vendita autorizate da un punto di vista urbanistico negli scorsi anni. Secondo i critici, rischiano di congestionare alcune aree cittadine, sia a livello di traffico automobilistico che – soprattutto – di concorrenza con altre attività commerciali, su tutte quelle del centro storico o quelle più piccole. Una sfida che continua.