Zona nord, i residenti vogliono la banda larga Raccolta di firme consegnata al sindaco

I forlivesi della zona nord vogliono la banda ultra larga. E consegnano in municipio una raccolta firme con oltre 500 sottoscrizioni.

Il coordinatore Riccardo Paganini, con alcuni componenti dei comitati di quartiere 2, 3 e 4, di Villafranca e San Martino in Villafranca, San Giorgio e Pieve Acquedotto, Roncadello, San Tomè, Barisano, Branzolino, Durazzanino, Poggio e Malmissole, hanno consegnato al sindaco Gian Luca Zattini all’assessore Andrea Cintorino un primo pacchetto di firme. La raccolta infatti prosegue per la richiesta della "Posa della banda ultra larga nelle frazioni non ancora raggiunte dal servizio. L’iniziativa parte dalla "volontà condivisa tra residenti, imprenditori e lavoratori della zona".