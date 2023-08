Ztl ancora spenta, continua lo stop "Coi lavori in corso della Repubblica riaccensione forse a settembre"

L’occhio vigile della Ztl in centro continua a restare spento. La decisione di disattivare l’accesso controllato era stata presa dal Comune nei giorni dell’alluvione, poi a metà giugno era stato detto che nel giro di qualche settimana sarebbe tornata in funzione.

"Ci sono due ragioni che ci spingono per ora a non riaccenderla – dice Giuseppe Petetta, assessore alla viabilità – . La prima è quella che ci aveva suggerito a prolungare lo stop, vale a dire il passaggio, che non è cessato, di alcuni mezzi della Protezione civile. Ma si è aggiunto poi un fattore importante, vale a dire il cantiere in corso della Repubblica, con l’inversione di alcuni sensi di marcia nelle vie laterali".

A questo proposito alcuni cittadini hanno lamentato la scarsa chiarezza dei cartelli che devono segnalare il cambio di percorrenza. "Tutto è perfettibile – prosegue Petetta – tuttavia la decisione sui segnali è stata condivisa dalla ditta che esegue l’opera, dai tecnici comunali e dalla polizia locale. Capisco però che chi è abituato da sempre a circolare in un certo modo, possa trovarsi spiazzato, magari non prestando particolare attenzione ai cartelli stradali".

Ora ci si chiede quando sarà riattivata di nuovo la Zona a traffico limitato. "Una data esatta non è sul tappeto, al momento; l’andamento del cantiere inciderà sulla scelta. Ci rassicura il fatto che per ora nei lavori di riqualificazione di corso della Repubblica non sono stati scoperti reperti archeologici, dunque i tempi dovrebbero essere rispettati". La previsione è concludere a fine 2024, con possibile sospensione provvisoria del cantiere a Natale, come già anticipato.

"Se dovessi azzardare un’ipotesi – conclude l’assessore – , direi che la Ztl potrebbe ripartire a settembre, quando riprenderanno le lezioni scolastiche".