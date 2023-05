Ztl in centro, d’estate si attivano le telecamere

Sono arrivate le telecamere a sorvegliare la zona a traffico limitato del centro storico di Bertinoro. Come ogni anno la stagione estiva del Balcone di Romagna coincide con l’interdizione al traffico serale di piazzetta Del Duca, via Mazzini e piazza della Libertà per dare modo ai vari locali che vi hanno attività di sfruttare lo spazio per poter ospitare i tanti clienti che scelgono il borgo medioevale per una passeggiata, un drink o qualcosa da mangiare.

La limitazione è attiva dal 1° giugno fino al 30 settembre e va dalle 19 alle 24. Se, fino allo scorso anno, a sorvegliare che auto non autorizzate svoltassero su piazzetta Del Duca o parcheggiassero in piazza della Libertà, non vi erano che i vigili, da quest’anno sono arrivate due telecamere: una posizionata all’ingresso di piazzetta Del Duca e una sul lato colonna dell’ospitalità di piazza della Libertà.

L’occhio elettronico individuerà gli eventuali trasgressori infliggendo la relativa sanzione. Vi è la possibilità di deroghe per residenti e ospiti dei due alberghi come specificato nell’ordinanza reperibile sul sito del Comune. "Siamo riusciti a portare a termine – dichiara l’assessore alla viabilità, Raffaele Trombini – il primo fondamentale passo per dare ordine alla viabilità estiva del centro storico di Bertinoro. Questo ci permetterà dunque di capire esattamente le dinamiche dei flussi veicolari senza che queste siano viziate dalle troppe infrazioni alla Ztl stessa che fino ad ora caratterizzavano il transito in questa zona del nostro territorio. Siamo fiduciosi che la realtà del centro cambi notevolmente in meglio".

Matteo Bondi