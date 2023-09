Ztl a Forlì, verrà riattivata sabato

Forlì, 19 settembre 2023 - I varchi della Ztl (zona a traffico limitato) istituiti nelle vie del centro cittadino, era stata disattivata lo scorso maggio, nei terribili giorni dell'alluvione, per consentire ai soccorritori di transitare ovunque senza limitazioni, oltre che per favorire i cittadini in settimane durante le quali trovare parcheggio in molti quartieri era quasi impossibile.

In quello stesso periodo era stato sospeso anche il pagamento della sosta negli stalli blu. Ora è in programma la sua riattivazione che avverrà tra pochi giorni, precisamente sabato 23 settembre, quando tutti i varchi torneranno a funzionare regolarmente e chi li supererà senza essere munito di pass o permessi speciali sarà sanzionato.