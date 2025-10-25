Zuppi: "La carità di don Pazzi ci aiuta ancora"

"La carità di don Pazzi ci aiuta ad attraversare le frontiere del nostro tempo, ad avere uno sguardo attento ai bisogni di tutte le persone e, come ci ha chiesto Papa Leone XIV, a costruire in ogni nostra comunità, parrocchia e aggregazione la casa della pace e della non-violenza". Così ha affermato il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, intervenendo giovedì sera nel duomo di Bertinoro all’incontro proposto dalla locale Unità parrocchiale, in collaborazione con la Diocesi, la Caritas e il Comune, in occasione del decimo anniversario della morte di don Gianluigi Pazzi.

"La carità è amore – ha aggiunto il Cardinale –, è lo sguardo di Gesù sulla persona, non è assistenzialismo, non è dare una moneta e scappar via ma ascoltare, toccare e sentire l’altro come parte di sé. Viviamo un tempo buio di guerre, dove la paura sembra prevalere ma sappiamo che è l’amore, che è carità, a dare speranza, come ci ricorda anche il Giubileo che stiamo vivendo". La presenza del card. Zuppi ha così sottolineato il bene compiuto da don Pazzi e dalla Casa della Carità e quanto ancora si sta facendo per tutta la comunità.

"Viviamo certamente in un periodo difficile ha evidenziato poi Gianfranco Brunelli, politologo, direttore de ‘Il Regno’ e vicepresidente della Fondazione Carisp –, dove l’uso della forza prevale sul dialogo e l’altro viene visto come un diverso, addirittura un nemico. Si rischia di vivere solo l’istante, in un presentismo che interessa il singolo, quando invece dobbiamo edificare il senso comune come la nostra Costituzione richiama. Nel 60° anniversario del Concilio, quell’avvenimento va compiuto in un tempo di nuove sfide anche per la Chiesa".

Sollecitati dalle domande del giornalista del Carlino e direttore dell’Ufficio comunicazioni dell’Arcidiocesi di Bologna e della Ceer, Alessandro Rondoni, il card. Zuppi e Brunelli hanno dialogato in un duomo pieno di persone, presenti diversi rappresentanti civili, politici, militari e del mondo associazionistico. L’incontro è stato introdotto dal saluto del vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza, e dal parroco, don Mauro Petrini, che hanno ricordato la figura di don Pazzi, l’opera della Casa della Carità nata nel 1981, il cammino di questi anni e il prezioso servizio svolto per la comunità ecclesiale e civile.

Sono poi state salutate le Piccole Sorelle di Maria Magnificat, provenienti dal Madagascar, ora al posto delle Carmelitane minori della Carità, che dopo 44 anni lasciano Bertinoro e sono state ringraziate per il loro servizio. Il sindaco, Filippo Scogli, nel suo saluto ha ricordato "l’ospitalità di Bertinoro e l’aiuto che la Casa della Carità e don Pazzi hanno offerto, e ancora offrono, a tutta la realtà bertinorese".

L’assessore regionale alla cultura e già sindaco di Bertinoro, Gessica Allegni, ha evidenziato che "questa realtà è importante anche per il fattore sociale e perché genera cultura per tutta la comunità in un momento in cui ci sono conflitti ed esasperazioni che tendono a dividere". Erano presenti, fra gli altri, Patrizia Graziani e altri consiglieri in rappresentanza della Fondazione Carisp, il prof. Riccardo Lanzoni, Sauro Bandi, dell’Ufficio missionario diocesano, don Stefano Pascucci, vicario episcopale della Carità, Filippo Monari, direttore della Caritas diocesana, Walter Neri, responsabile del Servizio diocesano Migrantes, don Giovanni Amati, dell’Ufficio Comunicazioni sociali, don Rino Giunchi, don Enrico Casadio e altri sacerdoti.

È stato inoltre ricordato il recupero, voluto da mons. Zarri e dal senatore Melandri, della Rocca vescovile, divenuta sede del Museo Interreligioso e del Ceub.