Buon Vivere, c’è Avallone: "Credo molto nella lettura: è un esercizio di empatia"

Forlì, 19 settembre 2025 – Domani alle 11 il San Giacomo ospita l’incontro ‘L’intelligenza dei sentimenti: segui il tuo cuore’, promosso dall’Associazione Cardiologica Forlivese nell’ambito del Buon Vivere. Sul palco la scrittrice Silvia Avallone, autrice del libro ‘Cuore nero’ e del celebre ‘Acciaio’ (Rizzoli), da cui Stefano Mordini ha tratto l’omonimo film, dialogherà con il cardiologo Marcello Galvani, accompagnati dalla viola di Danilo Rossi. Modera Piergiorgio Valbonetti di TeleRomagna (ingresso gratuito).

Avallone, nei suoi romanzi i sentimenti convivono con storie di fatica e contraddizione. In che modo le emozioni aiutano a capire il mondo?

"Io credo molto nella lettura, perché significa uscire dalla propria vita per immergersi in quella degli altri. È un esercizio di empatia: soltanto accogliendo le storie, i sentimenti e anche il dolore degli altri riusciamo ad affrontare il nostro. L’empatia che ci offrono i libri ci serve poi anche nella vita reale, quando incontriamo le persone. Per questo penso che trovare le parole per dare un nome a ciò che ci agita o ci accende sia vitale. Perché, in fondo, noi siamo fatti anche di invisibile, persino in questa epoca dominata dalla visibilità".

Crede che oggi ci sia ancora spazio per un ascolto autentico del cuore oppure prevale una logica più calcolatrice?

"Tutti, nel nostro piccolo, possiamo scegliere. Per me i libri sono un aiuto formidabile a interessarsi a ciò che davvero conta nella vita, ovvero essere solidali, affrontare i problemi, prendersi cura degli altri e di sé stessi. Anche se può sembrare controcorrente in una società che vedo sempre più consumista, abbagliata dalle immagini e dall’esteriorità, la felicità autentica non si trova in superficie. Abbiamo bisogno di lavorare in profondità, perché altrimenti rischiamo di cadere nell’egoismo e nella solitudine. E poi, naturalmente, dobbiamo insegnare questa solidarietà e questa empatia ai più giovani".

Durante il suo processo di scrittura predomina di più l’istinto o la ragione?

"Prevale il cuore, assolutamente. La ragione arriva dopo, in un secondo momento, quando si tratta di riscrivere, correggere, limare. Quella parte è importante, certo, ma rimane secondaria. La prima fase, invece, è fatta d’istinto, di domande viscerali a cui si cerca una risposta. Credo che valga davvero la pena rimettere al centro questo organo così speciale e misterioso".

Nell’evento forlivese letteratura, scienza e musica si ritroveranno insieme attorno a un unico tema: i sentimenti. Pensa che ci sia un linguaggio privilegiato per raccontarli?

"Ognuno di noi sceglie il proprio modo. Io l’ho trovato nella letteratura, ma può essere l’arte, la scienza, o qualunque forma di conoscenza e di amore per il mondo: tutte sono vie efficaci. Ancora più bello è quando linguaggi diversi iniziano a dialogare tra loro, perché la diversità è fondamentale".

Cosa desidera lasciare al pubblico con questo incontro?

"Mi dà sempre molta gioia quando si riesce a fare comunità, a incontrarci di persona. Perché spesso le paure e i dolori degli uni sono anche quelli degli altri. A volte basta una parola nuova, un’idea nuova, per cambiare il nostro sguardo. Mi piacerebbe davvero aumentare un po’ la speranza".