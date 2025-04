Capitali della cultura, Forlì e Cesena alleate: “Siamo città-sorelle”

Forlì, 12 aprile 2025 – A dividere Forlì e Cesena, due città che compongono un’unica provincia, sulla carta c’è solo un trattino, ma in realtà, al netto di molte similitudini, le differenze sono numerose, a partire dal colore politico delle rispettive giunte: centrodestra a Forlì, centrosinistra a Cesena. Eppure ora le due città sono pronte a correre insieme per il titolo di Capitale italiana della cultura per l’anno 2028 rispettando una precisa tempistica: entro il 3 giugno dovrà essere presentata la manifestazione d’interesse, poi entro il 25 settembre sarà il turno di spedire al Ministero un dossier con i progetti che si vorrebbero realizzare. Il responso finale si saprà solo nel marzo del 2026, quando tra le dieci finaliste sarà selezionata quella giudicata più meritevole.

Tutto è nato da un potenziale incidente diplomatico che si è poi trasformato in opportunità: sia Forlì che Cesena, senza aver comunicato all’altra le proprie intenzioni (ulteriore prova, questa, di un rapporto di vicinato civile, ma non troppo assiduo) stavano maturando l’idea di avanzare la propria candidatura. Quando la coincidenza è finalmente venuta alla luce, sono seguiti alcuni giorni di imbarazzo: posto che candidarsi entrambe, proponendosi come rivali, sarebbe stato decisamente controproducente, quale delle due avrebbe dovuto ritirarsi a favore dell’altra? Poi la soluzione: se la direzione è la stessa, perché non condividere il percorso?

Con una precisazione: per regolamento solo un Comune può fare domanda, libero, però, di includere altre città nel progetto. Ora tutto è deciso e ufficializzato dalla firma di un protocollo d’intesa, avvenuto nella sede della Provincia di Forlì-Cesena: “Abbiamo deciso – precisano i due primi cittadini Gian Luca Zattini (Forlì) ed Enzo Lattuca (Cesena) - di procedere insieme, nelle forma previste dal bando. Ad avanzare la candidatura sarà Forlì, la più popolosa tra le due, che però porterà con sé anche Cesena, coinvolgendo anche molte altre realtà del territorio, anche extra provinciale”.

Il protocollo sancisce che entrambe le città avranno pari dignità “quali città sorelle”, come sottolineano i sindaci. Non solo: “Con la firma di questo documento – spiegano Lattuca e Zattini – istituiamo formalmente il comitato promotore, formato dai due sindaci e i due assessori alla cultura, ma anche dal presidente del comitato scientifico, comitato che sarà nominato congiuntamente a breve e che avrà il ruolo di rappresentare il territorio”. A lui spetterà anche il compito di dare forma al dossier. Per quanto riguarda il comparto economico, invece, il protocollo stabilisce che tutte le spese saranno divise equamente tra Forlì e Cesena, pronte a dividere gli oneri e mettere da parte ogni rivalità per un obiettivo condiviso: qualunque sarà l’esito della competizione, questa potrebbe già considerarsi una vittoria.