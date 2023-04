Chiara Ferragni a Castrocaro: è caccia al selfie

Castrocaro Terme, 30 aprile 2023 – Chi venerdì sera ha scorto su Instagram le foto che testimoniavano l’arrivo di Chiara Ferragni alla Lucia Magnani Health Clinic di Castrocaro, avrà pensato a un soggiorno blindatissimo dell’influencer in seno all’enclave del compendio termale.

Previsione smentita in maniera del tutto inattesa ieri mattina quando di buon’ora Chiara è stata avvistata nel cuore di Terra del Sole: assieme alla sorella Valentina e a un gruppo di amici, la moglie di Fedez ha inforcato una e-bike e raggiunto la cittadella medicea, sfilando lungo i due borghi prima di intraprendere una breve escursione lungo il parco fluviale, particolarmente rigoglioso in questo periodo primaverile. Un ‘passaggio’ che non è rimasto inosservato, reso ancora più visibile dalla sosta imprevista a causa di un problema alla catena della bici di una compagna di passeggiata. Pausa che ha consentito ad alcuni passanti di condividere l’obiettivo del telefonino per un selfie da mostrare a parenti e amici e magari pubblicare sui social.

Chiara Ferragni alle Terme

Una fermata che ha altresì regalato all’allegra e atletica combriccola di conoscere e riempire di coccole il piccolo Kevin, cucciolo di corgie di appena tre mesi. Giunta alla Clinica, nota anche oltreconfine per il metodo scientifico Long Life Formula, messo a punto per garantire a chi lo pratica una vita più lunga e migliore, la Ferragni ha scelto di sottoporsi a un fine settimana detox, come si evince dalle foto del pranzo, e da quelle dei trattamenti in spa. Per gli esercenti castrocaresi e terrasolani il soggiorno dell’influencer ha rappresentato un’imprevista occasione promozionale: diverse attività hanno infatti condiviso le foto di Chiara, da Gina abbigliamento alle Sarte romagnole, che propongono abiti curvy e quindi non esattamente della taglia della bionda di origine cremonese. E ancora il Bar due borghi, che si vede in uno scatto di Valentina in piazza d’Armi. Veicolo pubblicitario che ovviamente vale per la più nota sorella, protagonista di immagini con griffe in bella vista.

Del resto le foto in terra termale riportano la dicitura ‘supplied’, a sottolineare come la breve vacanza sia sponsorizzata e probabilmente non a buon mercato. "Siamo contenti che una persona di grande visibilità pubblica come Chiara Ferragni sia venuta ad apprezzare le eccellenze locali e il nostro territorio" il commento del sindaco Francesco Billi alla notizia dell’arrivo dell’ideatrice del blog ‘The blonde salade’, solo l’ultima dei vip approdati all’ombra del Campanone. Nei giorni scorsi pure Paola Barale si è immersa nelle verdi acque della spa della LM HC.

Nel tempo si sono susseguiti tanti arrivi illustri: da Ornella Vanoni, giunta per le riprese del docufilm autobiografico ’Senza Fine’, a Nancy Brilli, ormai un habituè al pari di Silvana Giacobini. Poi Simona Izzo e il marito Ricky Tognazzi, avvistati più volte al ristorante Laghetto. Soggiorno mordi e fuggi per Damiano dei Maneskin e la compagna Giorgia Soleri, l’etoile Roberto Bolle, Barbara D’Urso, Isabella Ferrari. Simona Ventura e Giovanni Terzi, Anna Falchi, Victoria Cabello, Giovanni Ciacci, Luca Calvani e Paolo Stella, altro aficionado. E chissà.