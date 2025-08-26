Goldrake in giardino: “Festeggio i 50 anni del cartone giapponese. E sogno un lunapark”

Forlì, 27 agosto 2025 – Chissà a quanti sarà capitato, nel traffico estivo di via Cervese, di stupirsi davanti alla gigantesca sagoma di Goldrake atterrata, da qualche tempo, nel giardino di una casa, all’altezza della frazione Caserma. Mistero svelato: l’abitazione è di proprietà della famiglia Masetti, nome di spicco del settore avicolo forlivese (il capostipite, Sebastiano, è Cavaliere del lavoro per meriti imprenditoriali), e Mirko Masetti – classe 1964, figlio di Sebastiano – l’ha ribattezzata ‘Mirkolandia’. Fin da bambino, Masetti insegue un sogno: “Realizzare qui ‘L’isola che non c’è’ e dimostrare a tutti che esiste davvero”. Il primo abitante di questo mondo magico è, appunto, l’arcinoto robottone giapponese, entrato nel cuore di Mirko e di innumerevoli suoi coetanei fin dal primo episodio, trasmesso in Italia nel 1978 (nel 1975 in Giappone).

Masetti, da dove arriva l’enorme installazione che fa bella mostra di sé nel suo giardino, visibile anche dalla strada?

“Oltre a collezionare da sempre tutto ciò che riguarda Goldrake, sono un appassionato di musica funky soul, colleziono cimeli della Space age, la corrente artistica ispirata alla ‘corsa allo spazio’ degli anni Sessanta, nonché abbigliamento vintage. Mi sono imbattuto nel robottone a una fiera sugli anni Settanta a Castelfidardo, nelle Marche, e ho chiesto subito l’autorizzazione a portarlo a casa, una volta conclusa la manifestazione”.

Il personaggio d’animazione comparso nel 1975 in Giappone

Perché?

“Quest’anno ricorrono i 50 anni dalla messa in onda della prima puntata in Giappone e installarlo in giardino mi pareva il modo migliore per festeggiare”.

Dall’8 settembre, in effetti, Rai Due riproporrà la serie originale, ogni mattina alle 8. Che ricordi ha della prima puntata trasmessa dalla tv italiana?

“Erano le 18:45 del 4 aprile 1978, avevo 14 anni. Venivamo da cartoni in bianco e nero come ‘Maga Magò’ e la comparsa di Goldrake, interamente a colori, ha lasciato il segno su tutta la nostra generazione. Era l’eroe buono che ha difeso la Terra dai mostri alieni del pianeta Vega: da allora nulla è stato più come prima”.

È trascorso mezzo secolo, eppure la ‘Goldrakemania’ è un fenomeno ancora molto diffuso e contagia persone di tutte le età.

“Me lo hanno confermato i tanti che, in queste settimane, si sono fermati a curiosare, attratti dall’installazione: pur senza essere dei cultori, tutti ricordano a memoria le battute della serie e la sigla dell’edizione italiana. Posso dire che questa riproduzione ha già compiuto una magia: stare qui, anche per pochi minuti, è come fermare il tempo e tornare bambini”.

Arriveranno altri robottoni a far compagnia a Goldrake?

“Il mio sogno è trasformare questa tenuta in un parco privato, ma senza fini di lucro: vorrei ricreare una sorta di lunapark degli anni Settanta, a ingresso libero, animato dai giochi e dai personaggi tipici di quel periodo. Gran parte dei bambini di oggi non sa quasi nulla di quel mondo, né ha idea di come ci divertivamo in quegli anni: col punchball che misurava la potenza dei pugni, ad esempio, col tiro a segno, o con i fischietti sulle bancarelle. Vorrei solo che questo patrimonio immenso di emozioni e storie non vada perduto”.

È questa la sua ‘Isola che non c’è’?

“Sì. Mi creda: esiste veramente. E mi permetta di salutarla nel mio stile”.

Cioè, come?

“’Goldrakeeeeeee, all’attaccoooooooo!’. È il grido di battaglia pronunziato da Actarus prima di trasformarsi in Goldrake e combattere contro le forze del male. Ed è il mio motto”.