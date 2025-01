Jovanotti tour 2025, fine delle prove a Castrocaro: “Che posto meraviglioso”

Castrocaro Terme (Forlì), 18 gennaio 2025 – Un ultimo saluto istituzionale prima di “chiudere questa prima fase” come spiega lo stesso Jovanotti sui social. Lui e la sua band hanno infatti concluso, dopo settimane, la prima sessione delle prove per il ‘Palajova’ che si sono tenute al Padiglione delle Feste delle Terme di Castrocaro. Il tour 2025 che lo porterà nei palazzi dello sport e all’Arena di Verona. Il prossimo appuntamento per lui e la band è per metà febbraio a Pesaro dove, dal 4 marzo, il tour partirà con quattro serate alla Vitrifrigo Arena.

“Grazie al Grand Hotel di Castrocaro – scrive il cantautore sui social – che hanno accolto questa band in un luogo bellissimo, in una terra che amo. Il padiglione delle feste di Castrocaro è la più bella “sala prove” in cui io abbia mai avuto occasione di stare. Siamo stati in ritiro condividendo la gioia del lavoro della musica e momenti belli di colazioni pranzi e cene ottimi a metterci di buon umore per inventarci lo show che vedrete”.

Stamattina la visita istituzionale proprio nel monumentale edificio art Déco: l’artista ha ricevuto il neo assessore regionale Gessica Allegni e il sindaco della città termale Francesco Billi.

“Accogliamo con piacere un'icona della musica italiana, un artista che ho seguito e ammirato fin dagli esordi e che nella sua strepitosa carriera ha contribuito anche al prestigio musicale del nostro territorio – ha dichiarato Allegni al termine dell’incontro -. Le nostre eccellenze sono un punto di riferimento ideale anche per il lavoro quotidiano di personaggi di grande rilevanza artistica e musicale, come Jovanotti, e tutto ciò ci rende orgogliosi e ci spinge a continuare ad impegnarci in collaborazione con tutte le realtà coinvolte ai massimi livelli del settore".

Entusiasta anche il primo cittadino ‘padrone di casa’. "Ringrazio Jovanotti per aver scelto Castrocaro per i preparativi del suo tour – le parole di Billi -. Siamo un Comune vocato e predisposto alla musica, per cui la sua prestigiosa presenza ci onora e ci gratifica".

All'incontro ha presenziato anche Lucia Magnaini l’amministratore delegato di LongLife Formula srl, società che dalla scorsa settimana detiene il 100% delle quote azionarie del grande compendio termale.