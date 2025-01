Laura Zecchini a l'Eredità: dopo 17 puntate finisce l’avventura

Forlì, 9 gennaio 2024 – Si è conclusa dopo diciassette puntate l’esaltante avventura della castrocarese Laura Zecchini a L’Eredità, la fortunata trasmissione in onda ogni sera su Rai 1 prima del tg delle 20.

La giovane cantante lirica, reduce dalla bella vincita di 87.500 euro al primo dei quattro tentativi al gioco della 'Ghigliottina', è stata sconfitta questa sera in una sfida all’ultimo secondo contro un’agguerrita avversaria, cadendo sul titolo dell’opera di Arthur Conan Doyle ‘I mastini di Baskerville’.

Apparsa provata dalla lunga cavalcata televisiva, Laura ha salutato ringraziando il presentatore Marco Liorni e tutta la squadra dell’Eredità. “Stare lontano da casa non è mai semplice ma sono stata accolta da un’altra famiglia che mi ha fatto sentire amata – le parole della ventiseienne universitaria, laureata in canto lirico e iscritta alla magistrale in canto rinascimentale e barocco al Conservatorio ‘Bruno Maderna’ di Cesena -. Anche il pubblico dietro le quinte è stato carinissimo”.

L’ultimo commovente pensiero per la nonna Lea, scomparsa due giorni prima di Natale del 2023, molto legata alla nipote e sua prima fan. “Sono sicura che ovunque sia avrà una piccola televisione e avrà seguito tutte le puntate”. A Castrocaro è ancora palpabile l’emozione per le toccanti esibizioni di Laura al funerale dell’amata nonna e della bisnonna Aurora, deceduta ultracentenaria e molto popolare in paese: da brividi l’esecuzione dell’Ave Maria di Schubert interpretata accompagnandosi al pianoforte.

Laura rientra dunque in terra termale dalla famiglia, formata dal babbo Vanni, la mamma Claudia e la sorella Alessandra. E ancora dal nonno Dante, dal piccolo ‘Puccicat’, l’adorato gattino, e dal fidanzato Filippo, a sua volta concorrente della trasmissione ma eliminato al primo turno, come ricordato più volte dalla concorrente castrocarese. Che riprenderà la vita di tutti i giorni con quasi 90.000 euro in più sul conto corrente, pronta a rituffarsi sul palcoscenico e a regalare ancora meraviglia agli spettatori. Risale a sole poche settimane fa l’ultimo prestigioso premio messo in bacheca da una ragazza di grande talento.