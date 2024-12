Laura sbanca l’Eredità: vince 87.500 euro su Rai 1

Forlì, 27 dicembre 2024 – Ben 87.500 euro. È la bella somma conquistata da Laura Zecchini, cantante lirica castrocarese, da quattro puntate protagonista della trasmissione televisiva ‘L’Eredità’ su Rai 1. Questa sera la 26enne termale è riuscita ad accedere al gioco finale della ‘ghigliottina’ indovinando la parola “spirito”, saggiamente accostata alle cinque definizioni (povero, adatto, popolo, Natale e avventura).

Già dall’esordio nel quiz show, Laura aveva dimostrato di possedere un’ottima preparazione di base, capacità di ragionamento e innata simpatia. Uno ‘spirito’ che le ha permesso di essere adottata fin da subito dal conduttore Marco Liorni e dal pubblico degli studi romani della Rai. La sua è stata un’escalation: ogni sera è approdata al ‘triello’, fase del gioco che consente ai tre concorrenti rimasti in gioco di tornare in trasmissione nella puntata del giorno successivo; per due volte ammessa ai ‘cento secondi’, il penultimo step del format, quando aveva dovuto lasciare il passo alla campionessa uscente Francesca. La rivincita ieri sera, quando Laura ha conquistato l’accesso al ‘triello’ proprio eliminando la preparata e temibile rivale.

Laura Zecchini felice brinda alla sua vittoria con Marco Liorni, conduttore dell'Eredità

Stasera ha accolto la vittoria con uno spontaneo e quasi incredulo “no, dai”, rivolto al presentatore che le annunciava la vittoria. Nell’individuare le 5 parole che funzionano a mo’ di indizio, ha sbagliato una sola volta, la prima, dimezzando così il montepremi, comunque pressoché al massimo. Il pensiero finale è stato per il fidanzato Filippo, già concorrente a L’Eredità. “Ci siamo iscritti assieme una sera mentre stavamo guardando la trasmissione – racconta con un pizzico di ironia –. Lui è stato chiamato prima di me ma eliminato subito. Adesso con la vittoria sarò costretta a offrirgli la cena in un ristorante stellato”.

Laureata in canto lirico e studentessa in canto barocco e rinascimentale al conservatorio ‘Bruno Maderna’ di Cesena, Laura ha vinto premi prestigiosi. Nel tempo libero ama cucinare e mangiare. In famiglia la vittoria è stata accolta con gioia ma soprattutto stupore. “Ci aveva tenuto all’oscuro di tutto! – racconta la mamma Claudia Cortesi, insegnante di francese alla scuola media Dante Alighieri di Castrocaro –. Eravamo in 17 davanti alla tv, ignari della vittoria!”. Felicissimi anche il papà Vanni e la sorella Alessandra, che è stata la consigliera comunale più giovane d’Italia.