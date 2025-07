Letizia Battaglia protagonista della prossima mostra fotografica al San Domenico

Forlì 4 luglio 2025 - In autunno tornerà la mostra fotografica al San Domenico, dopo un anno di stop. A darne l’annuncio è Gianfranco Brunelli, vicepresidente della Fondazione Carisp, che svela anche la protagonista di quest’anno: si tratta della fotografa Letizia Battaglia, scomparsa nel 2022, i cui scatti tornano in città. La prima volta fu in occasione della mostra ‘Essere umane’, inaugurata nel 2021: alcuni sui scatti furono esposti insieme a quelli di altre grandi fotografe di tutti i tempi. In quei giorni lei stessa venne in città e tenne un workshop di due giorni dedicato proprio alla sua professione. Ora non si tratta solo di qualche fotografia, infatti la nuova mostra, che prenderà il via il 18 ottobre e proseguirà fino all’11 gennaio, raccoglierà ben 210 opere.

Concepita e realizzata da ‘CAMERA _ Centro Italiano per la Fotografia’ di Torino, e dal ‘Jeu de Paume’ di Parigi, in collaborazione con l' ‘Archivio Letizia Battaglia’ di Palermo, la mostra, a cura di Walter Guadagnini. esplora l'intero percorso creativo della fotografa anche attraverso libri, giornali e riviste, a testimonianza della varietà dei suoi mezzi di espressione e la continuità del suo impegno civile.

Quella dedicata a Letizia Battaglia è la seconda monografica incentrata sul lavoro di una fotografa donna dopo quella di Eve Arnold del 2023: “Proseguiremo su questa linea – anticipa Brunelli – e pensiamo già che sarà una fotografa anche la protagonista dell’esposizione successiva, perché questo taglio ci aiuta a guardare le cose da un’ottica diversa dal solito e mai come in questo periodo abbiamo bisogno di cambiare prospettiva”.