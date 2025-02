Mostra al San Domenico: nello specchio si riflette su se stessi, tra desideri e paure

Forlì, 22 febbraio 2025 – E lo specchio fu. Uno specchio d’acqua, quello in cui Narciso vide se stesso per la prima volta, o un frammento di vetro riflettente, nel quale il volto specchiato generò tutta una serie di allegorie rinascimentali, spesso a soggetto femminile, di cui sono protagoniste ‘La Prudenza’ di Lavinia Fontana e la Venere del Tiziano. C’è una parola su tutte, “riflettersi”, che racchiude quella relazione strettissima tra corpo e mente, di cui gli autoritratti esposti nella nuova, grande mostra al San Domenico, rappresentano l’endorsement.

Un dettaglio del ‘Doppio ritratto’ di Jacopo Pontormo, dipinto nel 1519

Se il primo autoritratto della storia dell’arte fu quello di Narciso, il cui mito viene rappresentato da numerosi artisti attraverso i secoli, da Tintoretto a Bill Viola, il percorso scivola via fra epoche ed esigenze differenti, che sottolineano il ruolo storico e sociale dell’artista e la necessità di autorappresentarsi in opere collettive, come avviene in epoca umanistica: un esempio su tutti è la ‘Presentazione al Tempio’ di Bellini per approdare al ‘Doppio ritratto’ del Pontormo che rappresenta già l’affermazione dell’autoritratto come genere autonomo, nel Cinquecento; una tematica che significa anche una meditazione sulle esistenze degli artisti, delle loro condizioni, dell’arte stessa.

Chi è l’artista? Un intellettuale, un attore, un cortigiano? Nel diciassettesimo secolo si afferma il modello dell’intellettuale gentiluomo, il cosiddetto ‘pictor doctus’, rappresentato dall’‘Erodiade’ di Simon Vouet e da alcune incisioni di Rembrandt. Nel Novecento, lo specchio diventa quello di una società deformata dalla Grande Guerra (Kirchner, Dix, Schad) ma che ci restituisce i numerosi autoritratti che hanno costellato la pittura di due miti assoluti come De Chirico e Van Gogh.

Ritratti e autoritratti che, da un lato, fanno il giro del mondo, con prestiti provenienti dal Museo d’Orsay di Parigi come dal Guggheneim di Bilbao, e dall’altro rappresentano lo stesso tipo di inquietudine, lo stessa ricerca del proprio ruolo, in quella chiave meditativa e autobiografica che ha legami profondi con la letteratura, la psicanalisi e le paure della nostra epoca.

È attraversando uno specchio che l’Alice di Carrol si ritrova improvvisamente in un mondo parallelo, dove si nascondono strani personaggi e pericoli di ogni genere, esattamente come quelli che incontriamo oggi quando oltrepassiamo lo schermo, l’universo si trasforma, diventa virtuale, e noi ci ritroviamo in rete. O senza.