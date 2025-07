Pokémon, che passione: il predappiese Federico vince il torneo mondiale

Forlì, 5 luglio 2025 – C’è un sogno che ha segnato l’infanzia di milioni di persone nate dagli anni Novanta in poi: quello di diventare il più grande allenatore ‘Pokémon’ del mondo. Il franchise giapponese, nato nel 1996 e incentrato su creature immaginarie che gli umani possono catturare, allenare e far combattere, vanta un’ampia gamma di videogiochi, cartoni animati, film, e gadget vari, e nel tempo sono nati tornei competitivi in cui gli allenatori virtuali possono sfidarsi tra di loro. Lo scorso 15 giugno il ventenne predappiese Federico Camporesi si è aggiudicato i prestigiosi Campionati Internazionali Nordamericani di New Orleans, in Louisiana, che riunivano 6200 partecipanti da oltre 50 paesi di tutto il mondo, divisi per età. Per Federico, che ha vinto nella categoria dei videogiochi, competendo con la Nintendo Switch, il trionfo nella categoria Master, per i giocatori dai 17 anni in su, è solo la tappa più recente di un lungo viaggio.

Federico, come e quando nasce la sua passione per il mondo Pokémon?

“A 6 anni ho giocato al mio primo Pokémon, ‘Bianco e Nero’, e mi sono appassionato come tanti della mia generazione. Poi a 12 ho scoperto l’esistenza dei tornei, attraverso lo streaming dei mondiali di Anaheim, e ho iniziato a partecipare ad alcuni locali in Italia. Il mio primo torneo importante, il Regionale italiano a Torino, non è andato molto bene, ma l’ambiente mi piaceva e cominciavo a stringere amicizie”.

Questa passione l’ha portata in giro per il mondo. Dov’è stato?

“Ho giocato gli Internazionali Nordamericani tre volte, due a New Orleans e una a Columbus. Ho partecipato a quattro mondiali, a Londra, Yokohama, Honolulu e Washington. Ho fatto tornei anche a San Paolo, a Melbourne, Liverpool, Birmingham, Dortmund, Colonia, Bochum, Danzica, Lille, Cannes, Stoccolma e Malmo. La finale degli Internazioni Nordamericani 2025 è stata tutta italiana”.

Conosceva già il suo avversario, Marco Silva?

“Marco è la prima persona con cui ho fatto amicizia nei tornei Pokémon, otto anni fa. Facciamo parte dello stesso collettivo, ‘Il Server’, per cui ci alleniamo e andiamo anche in vacanza insieme. È stato bellissimo trovarmi in finale con lui, che è uno dei migliori giocatori in assoluto”.

Svolge altre attività legate a questo mondo?

“L’anno scorso ho cominciato a fare coaching online per altri giocatori. Faccio poi live su Twitch e ho un canale Youtube in cui racconto i miei viaggi”.

Quali sono i suoi progetti futuri?

“Ad agosto i Mondiali si svolgeranno ancora ad Anaheim, e se vincessi sarei il primo giocatore a conquistare tutti i titoli in una singola stagione. Ma continuerò ad allenarmi per migliorare”.