The Kolors, concerto gratis a Forlì per il primo compleanno di Formì: ecco come ottenere il pass

Forlì, 3 ottobre 2024 – Una serata speciale all'insegna della musica attende il pubblico di Formì, il distretto commerciale di Forlì vicino al casello autostradale, che festeggia il suo primo anniversario. Domenica 27 ottobre, l'amatissima band The Kolors salirà sul palco per un concerto gratuito. Gli autori di successi come 'Karma' e 'Italodisco' si esibiranno a partire dalle 21, dopo i dj-set di '105 in the City', che daranno il via all’evento alle 18.30.

I varchi saranno aperti dalle 17.30, fino ad esaurimento dei posti. Per accedere al concerto, basterà visitare uno dei negozi di Formì, a partire dal 7 ottobre, e richiedere il proprio pass gratuito, senza obbligo d'acquisto. Ogni persona potrà ricevere un massimo di due pass. Per i disabili, è attivo un servizio di prenotazione inviando un'e-mail a relazioniesterne@formishopping.it, indicando la necessità di un accompagnatore.

La band, composta da Antonio 'Stash' Fiordispino, Alex Fiordispino e Dario Iaculli, ha conquistato il pubblico italiano vincendo il talent 'Amici' nel 2015, e non ha più smesso di collezionare successi. Recentemente, il gruppo ha raggiunto il grande pubblico con il brano 'Italodisco', certificato quattro volte disco di platino, consolidando la propria fama anche a livello internazionale. Per maggiori informazioni: www.formishopping.it.