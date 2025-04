The Voice senior, Angie Castellucci: “Mi sono sentita una regina”

Forlì, 14 aprile 2025 – The Voice Senior, il talent show di Rai 1 dedicato ai cantanti over 60, si è concluso venerdì scorso con la vittoria di Patrizia Conte, concorrente del team di Gigi d’Alessio. Tra i protagonisti della stagione appena terminata c’è stata anche la forlivese Angie Castellucci, di 75 anni, che ha conquistato il cuore dei giudici e del pubblico con il suo talento. Ex impiegata delle Poste, Angie ha sempre coltivato la passione per la musica.

“Il mio amore per il blues e il jazz è iniziato da ragazza. Ho sempre frequentato il Naima, club storico forlivese, dove ho mosso i primi passi cantando canzoni in dialetto”, spiega la cantante. La decisione di partecipare a The Voice Senior è arrivata dopo anni di incoraggiamenti da parte dei colleghi. Sonia Davis, arrivata terza nell’edizione dello scorso anno del programma, è sua amica: “Mi ha aiutato con l’iscrizione e ha creduto in me – racconta –. Nonostante un iniziale scetticismo, ho affrontato le selezioni a Milano, con migliaia di partecipanti. Quando, dopo un mese, mi hanno chiamato per comunicarmi che mi avevano accettata nello show ho provato una grande gioia”.

Sul palco di The Voice Senior, Angie ha emozionato il pubblico con una performance di ‘Just the way you are’ di Billy Joel, conquistando tutti e quattro i giudici: Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa. La forlivese ha deciso di affidarsi a Loredana Bertè, attratta dal suo stile musicale. Nonostante la brillante esibizione, la cantante non è riuscita a ottenere un posto tra i sei concorrenti ammessi alla semifinale, concludendo così la sua esperienza nel programma.

“È stata un’esperienza unica – sottolinea Angie –. Quando la troupe è venuta a Forlì per girare il video di lancio mi sono sentita una regina. Tutti gli operatori hanno fatto un lavoro straordinario, sempre affabili e disponibili. Ci ho sperato fino all’ultimo. Nonostante l’esito della gara ho legato moltissimo con i concorrenti, siamo ancora in contatto”.

Durante l’ultima serata, la forlivese ha condiviso una parte della sua storia personale, segnata dalla terribile perdita del figlio Gabriele, affetto da sclerosi multipla. “È stato un grande dolore. La musica mi ha dato la forza nei momenti difficili e il coraggio di reagire nelle fatiche della vita”, ha raccontato alla conduttrice dello show Antonella Clerici. Oltre alla sua carriera musicale, Angie è coinvolta anche in attività di beneficenza con l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla: “Ogni anno a settembre, in occasione del Festival del Buon Vivere, organizziamo a Forlì un evento in memoria di Gabriele. All’evento partecipano tanti cantanti che ci aiutano a raccogliere fondi per l’associazione”.