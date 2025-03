The Voice Senior, la forlivese Angie incanta i coach ma si ferma prima della fase finale

Forlì, 29 marzo 2025 – The Voice Senior è il talent show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici che premia le voci over 60, offrendo loro l’opportunità di esibirsi davanti a una giuria di grandi nomi della musica italiana. I concorrenti si sfidano nelle blind audition, esibendosi senza essere visti dai coach, che decidono se selezionarli basandosi unicamente sulla voce. Tra i protagonisti della puntata di ieri c’è stata anche la forlivese Angelina Castellucci, in arte Angie, 75 anni, ex impiegata delle Poste Italiane con una passione di lunga data per il blues e il soul.

Sul palco ha emozionato il pubblico con ‘Just the way you are’ di Billy Joel, conquistando tutti e quattro i giudici – Loredana Bertè, Gigi D'Alessio, Clementino e Arisa – che si sono voltati per lei, dandole la possibilità di scegliere in quale squadra entrare. Angie ha deciso di affidarsi a Loredana Bertè, attratta dalla forte personalità e dalla vicinanza al suo stile musicale.

Durante la serata ha raccontato la sua storia personale, segnata dalla perdita del figlio Gabriele, affetto da sclerosi multipla: “È stato un grande dolore. La musica mi ha dato forza nei momenti difficili e il coraggio di reagire nelle fatiche della vita", ha detto ad Antonella Clerici. Nonostante l’eccellente esibizione, la cantante forlivese non è riuscita a ottenere un posto tra i sei concorrenti ammessi alla semifinale, concludendo così la sua esperienza nel programma. L’11 aprile verrà decretato il vincitore di questa edizione.