Tony Hadley diventa Fabulous: “La mia rivoluzione romantica”

Bertinoro (Forlì), 27 agosto 2025 – Sono trascorsi 45 anni da quando un gruppo di giovanissimi inglesi innamorati della musica e dell’immagine di David Bowie fece nascere nella Londra turbolenta e creativa appena uscita dalla rivoluzione del punk, il ‘new romantic’. Eleganza e melodie avvolgenti al posto di spille da balia e elettricità distorta. Una scena che aveva negli Spandau Ballet di Tony Hadley (foto) un riferimento centrale. Il cantante festeggia la sua lunga carriera, prima con il gruppo e poi come solista, domenica a Bertinoro (Giardini della Rocca, alle 21,30) insieme alla sua Fabulous TH Band, con uno spettacolo all’interno di Entroterre Festival.

Quando avete esordito, con gli Spandau Ballett, negli anni ’80, venivate definiti ‘new romantic’. Cosa significava per voi questa definizione?

“All’epoca non pensavamo alle etichette. ’New Romantic’ significava eleganza e teatralità, l’opposto del punk, che era rabbia e distruzione. Noi volevamo stile e raffinatezza, ci ispiravamo ai look che vedevamo nei locali, il Blitz di Londra su tutti”.

Da dove nasceva l’attenzione così determinante per la vostra musica, per il look sofisticato, al contrario del punk, che vi aveva preceduto?

“Ci ispiravamo al glamour, ai film, all’art déco. Era una ribellione al contrario: non stracci ma abiti curati, non urla ma grandi melodie. Steve Strange, David Bowie, i Roxy Music erano i nostri punti di riferimento”.

Perché la scelta di un nome così provocatorio per il gruppo?

“Cercavamo qualcosa di forte, di evocativo. ’Spandau Ballet’ aveva potenza e contraddizione, elementi che fanno parte dell’arte stessa”.

C’è un filo che unisce i suoi esordi con quello che suona adesso?

“Sì, ed è sempre la stessa passione per la musica, per la melodia. Che sia pop, swing o una ballata, quello che cerco deve essere dirompente, deve creare un immediato contatto con il pubblico”.

Che atmosfera si respirava in quella Londra e qual è la differenza più importante con oggi?

“Negli anni Ottanta Londra era pura energia: club, moda, nuove band ovunque. Oggi è diversa, più globale e digitale, meno tribale. Ma resta sempre un laboratorio creativo, uno dei più forti del mondo”.

Come ha scoperto lo swing, così presente adesso nel suo repertorio?

“È stato grazie ai miei genitori, che mi hanno cresciuto con la musica di Frank Sinatra, di Tony Bennett, di Jack Jones… quella eleganza vocale che ti prende l’anima. Portarlo in concerto per me è un onore, e mi viene molto naturale. Ma con la mia TH band, amici da sempre, non dimentico certo la mia vera natura, quella rock”.

La musica può avere un valore sociale o è solo intrattenimento?

“È entrambe le cose. La musica fa ballare, consola, unisce, fa riflettere. È colonna sonora della vita, con un grande valore sociale, e quindi con una enorme responsabilità”.

Lei è molto legato all’Italia, chi apprezza in particolare nella musica italiana?

“Amo l’Italia! La musica italiana ha melodie uniche, che arrivano dritte al cuore. Ho avuto il privilegio di collaborare con tanti artisti italiani, da Caparezza agli Elio e le Storie Tese, ma conosco anche Vasco, Pausini, Bocelli… e quando canto qui sento un calore incredibile da parte di un pubblico che mi è stato vicino sempre, anche nei momenti più difficili della mia carriera. Sarò loro riconoscente per sempre”.