X Factor, MonnaElisa stupisce: tutti in piedi per la cantante 21enne di Forlì

Forlì, 14 settembre 2024 – Elisa Malpezzi, in arte MonnaElisa, ha solo 21 anni ma ha già conquistato il cuore del pubblico e dei giudici di X-Factor con il suo talento e la sua autenticità. Forlivese di nascita, la giovane cantante ha partecipato alle audizioni del celebre talent show musicale, e nella puntata andata in onda giovedì sera su Sky ha ottenuto un trionfale riscontro: ben quattro ‘sì’ da parte dei giudici, che le hanno permesso di accedere alla fase successiva, l’ambìto bootcamp, ultima tappa prima dei live.

«Ero carica a palla – racconta Elisa ancora travolta dal turbinìo di emozioni della serata –, non riuscivo a smettere di sorridere. Mi sono divertita e sono abbastanza soddisfatta di me stessa: ci tenevo a essere coerente con quanto volevo esprimere". I giudici di questa edizione – Manuel Agnelli, Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro – sono rimasti colpiti dalla sua interpretazione del brano ‘Bellyache’ di Billie Eilish. Accompagnata dalla sua inseparabile chitarra, MonnaElisa ha dato una performance intensa e delicata, capace di far emergere non solo la sua vocalità, ma anche una sensibilità artistica non comune. L’esibizione ha scatenato una standing ovation da parte del pubblico, confermando il potere della sua presenza scenica.

«Ora devo dare il massimo per il bootcamp – sottolinea la cantante –. Comunque vada credo tanto nel mio progetto e ce la metterò tutta per raggiungere il mio obiettivo anche fuori dal palco di X-Factor". Nonostante la sua giovane età, MonnaElisa non è nuova ai palcoscenici prestigiosi. Infatti, ha già partecipato anche alle selezioni per Sanremo Giovani e al talent Amici.

Nel settembre dello scorso anno si era già fatta notare alla Fabbrica delle Candele (luogo in cui si sviluppano le attività delle Politiche giovanili del Comune) con lo spettacolo ‘Una fra tante’, un progetto che univa non solo musica, ma anche video e testimonianze sull’alluvione che aveva colpito il territorio pochi mesi prima. "A differenza delle grandi città, Forlì è un contesto piccolo. Tuttavia, questa dimensione ha reso più dolci i miei testi. Il Comune nell’ultimo anno mi ha appoggiata molto, ha creduto nel mio lavoro e questo è per me un motivo di orgoglio".

Il successo dell’esibizione di MonnaElisa sul palco del talent show di Sky non è passato inosservato nemmeno in città. Anche il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, ha voluto esprimere il suo supporto all’artista attraverso una storia su Instagram. "Bravissima la nostra MonnaElisa che dal palco della Fabbrica delle Candele è riuscita ad arrivare con tanto lavoro e sacrificio al grande traguardo di X-Factor. Complimenti e in bocca al lupo per questa nuova esperienza. Un grande abbraccio da Forlì".