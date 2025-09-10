Aeroporto Ridolfi, svolta per le compagnie. F.A. esulta per la mossa di de Pascale: “Così più rotte e passeggeri”

Forlì, 10 settembre 2025 – Taglio delle tasse aeroportuali per le compagnie che volano da e per aeroporti sotto al milione di passeggeri. Vale a dire un aiuto (anche) al Ridolfi. “L’annuncio del presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale è estremamente positivo e non può che essere accolto con i migliori auspici”, è il commento del manager di F.A. Riccardo Pregnolato. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini: “Non saprei quantificare l’effetto benefico, ma ben venga ogni intervento di questo tipo”.

Alla Festa dell’Unità di Ravenna, l’altra sera, l’ex sindaco diventato ora governatore ha anche chiarito che “nessuno può garantire a uno scalo di sopravvivere a prescindere”. Dunque no a un salvataggio con soldi dell’ente, cioè di tutti gli emiliano-romagnoli. In passato aveva già detto che la Regione non può spostare le compagnie da uno scalo all’altro. Ma ha incontrato più volte tutti i manager degli scali, compresi ovviamente quelli di Forlì; del Ridolfi, in particolare, aveva detto pubblicamente che “non può morire”. Come realizzare allora l’obiettivo? De Pascale – a differenza della stragrande maggioranza dei suoi predecessori – ha sempre fatto trapelare una convinzione che se Forlì si salva (idem Parma), sia una buona notizia per tutta la Regione.

In attesa dello studio commissionato dalla Regione sui quattro scali (sarà pronto per fine mese), de Pascale riflette: “Non è possibile che un distretto di queste dimensioni e importanza – ha detto parlando del turismo in Emilia-Romagna – abbia percentuali così basse di stranieri”. Pochi mesi fa aveva fissato l’obiettivo di raddoppiare i passeggeri aeroportuali da 10 a 20 milioni. L’aeroporto ‘Marconi’ è la stella polare. Ma può soddisfare da solo questo obiettivo? Il management dice che sono ormai alle spalle i disagi dell’estate 2024 (quando il sindaco di Bologna li accusò di essersi “rimpinzati di voli”). Tuttavia i limiti di spazio paiono oggettivi. Se è così, la crescita deve arrivare dagli altri scali. Senza escludere nessuno: né Rimini, né Forlì, né Parma. Per favorire questo modello, occorre che le compagnie valutino l’ipotesi di atterrare (anche) nelle piste più decentrate. Ecco spiegato l’incentivo che utilizza la leva fiscale.

Era il segnale che F.A. aspettava, in una fase in cui – rivela – “siamo al lavoro per un piano dedicato al futuro del Ridolfi”. E Pregnolato spiega: “È indubbio che un provvedimento simile genererà effetti di forte spinta sull’incremento delle tratte nonché sul numero dei passeggeri in arrivo e in partenza da Forlì”. Le previsioni sono di chiudere il 2025 con 130mila passeggeri, più o meno in linea col 2024. “Con pochi accorgimenti, saremmo già pronti a ospitarne un milione”, è la convinzione che il gestore di via Seganti ha espresso recentemente. Il manager forlivese pensa ai vantaggi “per tutto il territorio romagnolo e in particolare per l’incidenza occupazionale nel distretto economico locale”.

Gian Luca Zattini ha accompagnato qualche settimana fa una delegazione di F.A. a Ravenna, dove ha incontrato il sindaco Alessandro Barattoni: “Si è parlato in particolare della sinergia fra porto e aeroporto”, rivela. Il pensiero va ai crocieristi, “molti dei quali vengono dal nord America o dal nord Europa. Il connubio tra i voli e le grandi navi è interessante”. Potrebbero atterrare a Forlì per poi imbarcarsi a Ravenna? Zattini assicura che l’attenzione per il Ridolfi va oltre i confini cittadini: “A Ravenna sanno che difficilmente chi atterra a Rimini arriverà fino a Marina o anche solo a Milano Marittima”. Scenari tutti da esplorare.