C’è la data di apertura del supermercato Esselunga di Forlì (dopo la guerra in tribunale)

Forlì, 26 settembre 2025 - Ora è ufficiale: il supermercato Esselunga di via Ravegnana (angolo via Bonaparte) aprirà al pubblico a partire dal 1 ottobre. L'apertura del supermercato è prevista già dalle 7.30 del mattino, mentre successivamente, alle 11.30, si terrà il taglio del nastro alla presenza del sindaco di Forlì Gian Luca Zattini.

Sarebbero un centinaio i nuovi posti di lavoro creati.

La battaglia giudiziaria

Il punto vendita del marchio avrà un'estensione di 1.500 metri quadrati e proprio la superficie di vendita, secondo Confesercenti di fatto superiore a quella consentita, ha provocato un lungo iter giudiziario non ancora concluso che, però, non ha impedito il procedere del cantiere (oltre al blocco del supermercato sono stati realizzati anche un ampio parcheggio e una rotonda), fino ad arrivare alla conclusione dei lavori e all'inaugurazione del punto vendita.

Esselunga, donazione per la ricerca

Intanto nei giorni scorsi la catena di supermercati Esselunga ha destinato 1,7 milioni di euro a favore di dieci progetti di ricerca contro i tumori infantili grazie a più di 179 mila clienti che hanno deciso di devolvere alla Fondazione Airc i punti raccolti facendo la spesa nei supermercati della famiglia Caprotti.

La donazione è il risultato della raccolta fondi promossa da Esselunga attraverso il suo programma loyalty 'Fidaty'. Per ogni 500 punti devoluti dai clienti, Esselunga ha raddoppiato a 10 euro il contributo complessivo destinato alla Fondazione Airc, che ha individuato i progetti da sostenere.