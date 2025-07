Caldo estremo e lavoro: ecco i termometri all’Electrolux di Forlì, gli operai vanno a casa

Forlì, 4 luglio 2025 - Troppo caldo. Oggi gli operai della Electrolux di Forlì hanno lasciato il posto di lavoro in anticipo, prima della fine del turno: alle 12.15, rispetto alle 17, a causa, denunciano i sindacati, del forte stress termico.

Una decisione, viene sottolineato in una nota, presa in autotutela della salute delle maestranze, seguiti a ruota anche da altri reparti, in uno stabilimento che ha registrato punte prossime ai 40 gradi.

Due dei termometri fotografati e diffusi dai sindacati e la locandina di protesta. Per il caldo estremo gli operai hanno terminato anticipo il turno di lavoro all'Electrolux di Forlì

Secondo quanto riferisce la Fiom-Cgil, il bollino rosso per il disagio bioclimatico nel bollettino emesso da Arpae e che persiste da più di 10 giorni sarebbe stata completamente ignorata dall'azienda, non dai lavoratori.

"La salute per Electrolux non è una priorità", denuncia la RLS Fiom Cinzia Colaprico, evidenziando la mancata adozione di misure per alleggerire il carico di lavoro, aumentare le pause o introdurre strategie per mitigare il calore nei reparti.

"I dirigenti lavorano al fresco, chi è sulle linee invece sopporta temperature insostenibili".

Le tensioni erano già emerse nella riunione del 2 luglio tra azienda e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

In quell'occasione era stata chiesta l'attivazione di un orario ridotto (6-14) per proteggere il personale durante i giorni più critici, in particolare il 4 luglio.

Una proposta firmata anche dagli RLS Stavale (Ugl) e Colaprico (Fiom) e regolarmente verbalizzata, ma rimasta senza riscontro da parte della direzione, che ha respinto ogni modifica, anche per i reparti a maggiore rischio come la smalteria. Gli Rls hanno quindi segnalato la situazione alle autorità competenti.