Carlo Cracco nuovo chef al Grand Hotel di Castrocaro Terme: in cucina brilla la stella

Forlì, 24 novembre 2024 – La notizia era nell’aria da tempo, ora c’è anche una data a sancirne la conferma. Venerdì 29 novembre partirà il nuovo corso del ristorante del Grand Hotel di Castrocaro Terme e porterà la prestigiosa firma dello chef stellato Carlo Cracco. A fine settimana avrà infatti luogo il ‘soft opening’ del locale, l’apertura ufficiosa ai primi ospiti, quella che prelude l’inaugurazione ufficiale con tanto di taglio del nastro. La conferma è giunta direttamente dalle parole dell’amministratrice delegata del compendio (che comprende oltre all’albergo, le Terme e la Health Clinic) Lucia Magnani, che nel corso di un evento privato svoltosi in hotel ha annunciato l’apertura del ristorante ‘by Cracco’.

I ristoranti dell’Emilia Romagna e le stelle Michelin 2025: i verdetti

Ancora da definire il nome, da scegliere tra un novero ristretto già individuato. Nel corso dell’estate il guru della ristorazione aveva già curato varie cene e serate di gala nella terrazza panoramica (‘rooftop’ come si dice oggi), impiattando prelibatezze al cospetto degli invitati. Eventi con ottimi riscontri, che avevano sollevato le reazioni entusiaste dei presenti: da qui l’ipotesi di una stabilizzazione del rapporto tra il grande chef e il monumentale albergo di età razionalista.

Carlo Cracco a un evento del basket (c’è il presidente Nicosanti) con la manager termale Lucia Magnani

Previsione azzeccata: la trattativa tra l’ad Magnani e il discepolo di Gualtiero Marchesi si è poi protratta nei mesi. Ad allungare i tempi, la necessità di sposare i principi nutrizionali che caratterizzano ‘Long Life Formula’, il metodo scientifico per vivere meglio e più a lungo, praticato e trasmesso come salutare stile di vita ai clienti della Lucia Magnani Health Clinic, e i piatti che hanno proiettato il nome di Cracco nell’olimpo della ristorazione e nel gotha degli chef stellati. Nelle ultime settimane la chiusura del cerchio con il connubio tra il regime alimentare di Long Life Formula e le primizie del territorio, dunque prodotti romagnoli e in particolare castrocaresi, freschissimi e genuini. A partire dal pregiatissimo quanto richiesto tartufo.

Il celebre gourmet ha già scelto il team di professionisti che si occuperanno stabilmente della cucina e sarà presente in struttura con discreta continuità, anche in virtù della vicinanza con Santarcangelo, paese della moglie Rosa Fanti, con la quale gestisce l’azienda agricola Vistamare, dove si producono frutta, verdura e ortaggi senza diserbanti e prodotti chimici, quindi olio e vino. La coppia è stata spesso ospite della Lucia Magnani Health Clinic, come testimoniato anche dalle immagini postate sul profilo social della signora Cracco. Del resto è già stata meta di moltissimi vip, personaggi dell’universo dello spettacolo e dell’economia: da Chiara Ferragni a Barbara D’Urso, da Enzo Miccio a Simona Ventura, passando per l’influencer Paolo Stella, Arisa e Roberto Bolle. E molti altri su cui si è mantenuto l’assoluto riserbo.

Ora un ulteriore salto di qualità, che dovrebbe consentire alla struttura castrocarese di acquisire ancora maggiore lustro, ampliando la platea della clientela. Per Castrocaro è un ritorno dell’alta gastronomia dopo l’epopea dell’indimenticato Gianfranco Bolognesi e della sua celebre Frasca. Un locale che, a proposito di stelle, la ottenne nel 1975 e la raddoppiò nel 1985, mantenendola fino al 2010.

Per Long Life Formula va dunque a concludersi un’annata estremamente positiva: è di pochi giorni fa la vittoria dell’ultimo premio di una lunga serie, il ‘Clinic Condé Nast Johansens Awards for Excellence 2025’, a rimarcare la leadership nella classifica internazionale delle eccellenze di tutti i continenti nella categoria miglior programma benessere. Cracco intanto è impegnato nelle riprese della terza stagione di Dinner Club, format dedicato alla cultura e alla gastronomia del territorio italiano.