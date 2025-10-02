Casa Artusi: Segrè presidente del Cda, presto un nuovo direttore

Forlì, 2 ottobre 2025 – È finalmente arrivata la tanto attesa fumata bianca per la composizione del nuovo consiglio di amministrazione della Fondazione Casa Artusi. Come già anticipato nei mesi scorsi, il nuovo presidente sarà l’ex preside della facoltà di Agraria, Andrea Segrè. Il professore ordinario di economia circolare e politiche per lo sviluppo sostenibile conosce bene il progetto artusiano essendo già componente del Comitato Scientifico di Casa Artusi.

Ad affiancarlo saranno in quattro: Silvano Babbi, già direttore operativo di Formula Servizi, Giovanna Briganti, vicesegretario generale vicario della Camera di commercio della Romagna, Angela Flàmmia e Luca Morigi, componenti del Consiglio Generale della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.

Sono così passati 5 mesi dalla fine di aprile che segnava anche il decadere del precedente consiglio, nonché della presidenza di Laila Tentoni, che è rimasta reggente fino alla seduta dei soci dello scorso 24 settembre che ha, finalmente, nominato i successori. Da valutare il suo futuro: volto storico di Casa Artusi fin dalla sua fondazione, si era parlato di un nuovo incarico tecnico, ma al momento è priva di ruolo.

Cinque mesi durante i quali si sono susseguite infruttuose riunioni tra il Comune di Forlimpopoli e la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, i due soci di Casa Artusi. Alcune cose sono comunque successe. Il Comune ha deciso di liquidare Smart, la società di scopo che era stata fondata solo tre anni fa per commercializzare il brand Artusi.

È stato annunciato il nuovo gestore del ristorante Casa Artusi, che dovrebbe aprire al pubblico entro la fine di questo mese, dopo un anno e mezzo di chiusura. Il nuovo Cda dovrà affrontare subito alcune questioni importanti, come l’individuazione di un nuovo direttore generale, dopo che ad aprile si è dimessa Chiara Galbiati: terza direttrice a lasciare nell’arco di due anni. Segrè al momento è stato indicato come presidente dai due soci, ma verrà ufficialmente proclamato alla prima seduta utile, la cui data però non è stata annunciata.

Comune e Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì hanno voluto ringraziare per il lavoro svolto i componenti del precedente Consiglio, ovvero Laila Tentoni, in veste di presidente, Stefano Bellei, Fabio Lazzari, Costanza Zannoni e Paolo Zoffoli. “Il Consiglio di Indirizzo ha rivolto i migliori auguri di un proficuo lavoro ai nuovi eletti – si legge nella nota con cui annunciano il nuovo organico –, affinché possano continuare a sviluppare il progetto artusiano come sistema di marketing territoriale e di valorizzazione degli asset e delle eccellenze locali”.