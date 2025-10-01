Com’è la nuova Esselunga di Forlì, centinaia di persone all’apertura

Forlì, 1 ottobre 2025 – Esselunga ha aperto i battenti oggi in città, catturando l’attenzione di centinaia di persone che, sin dal mattino, hanno affollato il supermercato collocato tra via Ravegnana e via Bonaparte, causando anche diversi rallentamenti nelle strade limitrofe.

Code anche all’interno del parcheggio, al punto che in diversi momenti i parcheggiatori hanno dovuto interdire gli accessi.

Il negozio si estende su 1.500 metri quadrati di superficie di vendita ed è il secondo del gruppo in Romagna, dopo quello di Ravenna.

Lo store è dotato di 258 posti auto, tra quelli in superficie e quelli interrati.

All’interno del negozio lavorano in tutto 81 persone, alcune delle quali provengono dal territorio, mentre altre erano già assunte in altri supermercati del marchio.

Il punto vendita è anche dotato di un ampio bar all’ingresso, accessibile senza varcare i tornelli del supermercato, dotato di oltre 50 sedute.