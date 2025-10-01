Il bivio di Yoox

Matteo Naccari
Il bivio di Yoox
Forlì
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Matrimonio combinatoFalsi Salvador DalìFrancesca AlbaneseSupermercati risparmioAlberi gratisDroni italiani
Acquista il giornale
EconomiaCom’è la nuova Esselunga di Forlì, centinaia di persone all’apertura
1 ott 2025
SOFIA NARDI
Economia
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Forlì
  3. Economia
  4. Com’è la nuova Esselunga di Forlì, centinaia di persone all’apertura

Com’è la nuova Esselunga di Forlì, centinaia di persone all’apertura

Code in via Ravegnana e parcheggi pieni. All’interno dei negozio lavorano più di 80 persone. C’è un ampio bar all’ingresso

Una delle prime spese alla nuova Esselunga di Forlì (Foto Frasca)

Una delle prime spese alla nuova Esselunga di Forlì (Foto Frasca)

Per approfondire:

Forlì, 1 ottobre 2025 – Esselunga ha aperto i battenti oggi in città, catturando l’attenzione di centinaia di persone che, sin dal mattino, hanno affollato il supermercato collocato tra via Ravegnana e via Bonaparte, causando anche diversi rallentamenti nelle strade limitrofe. 

Code anche all’interno del parcheggio, al punto che in diversi momenti i parcheggiatori hanno dovuto interdire gli accessi.

Il negozio si estende su 1.500 metri quadrati di superficie di vendita ed è il secondo del gruppo in Romagna, dopo quello di Ravenna.

L'Esselunga di via Ravegnana si estende su 1.500 metri quadrati di superficie di vendita
L'Esselunga di via Ravegnana si estende su 1.500 metri quadrati di superficie di vendita
Approfondisci:

Supermercati a Bologna, ecco dove conviene fare la spesa risparmiando fino a 1360 euro all’anno

Supermercati a Bologna, ecco dove conviene fare la spesa risparmiando fino a 1360 euro all’anno

Lo store è dotato di 258 posti auto, tra quelli in superficie e quelli interrati.

All’interno del negozio lavorano in tutto 81 persone, alcune delle quali provengono dal territorio, mentre altre erano già assunte in altri supermercati del marchio.

Il punto vendita è anche dotato di un ampio bar all’ingresso, accessibile senza varcare i tornelli del supermercato, dotato di oltre 50 sedute.

Il taglio del nastro con le autorità alla nuova Esselunga di via Ravegnana a Forlì (foto Frasca)
Il taglio del nastro con le autorità alla nuova Esselunga di via Ravegnana a Forlì (foto Frasca)
WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata