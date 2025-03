Come lavorare per Conad: un sito per fare domanda

Forlì, 23 marzo 2025 - Cia, una sigla che sta per Commercianti Indipendenti Associati, è una delle cinque cooperative che fanno parte del colosso nazionale Conad. Qualche giorno fa ha lanciato un suo portale, la cui principale finalità è la ricerca del personale, ma vuole essere anche un mezzo per condividere la storia e la filosofia aziendale.

“Cia – spiega l’amministratore delegato Luca Panzavolta – è una realtà in continua crescita, grazie a un forte legame con il territorio e a un modello cooperativo che mette le persone al centro. Per sostenere il nostro sviluppo è necessario rendere il processo di ricerca e selezione del personale sempre più accessibile e trasparente. Per questo abbiamo investito in un nuovo strumento digitale, di moderna concezione, ma costruito sulla base della nostra etica e dei nostri valori di sempre: competenze, passione, formazione e accompagnamento delle persone in un percorso di crescita professionale e imprenditoriale continuo”.

Il sito, nelle sue diverse sezioni, racconta la storia dell’associazione, nata nel 1956, e si rivolge sia a coloro che cercano un lavoro come dipendenti, sia a coloro aspirano a diventarne soci e che, in quanto tali, dirigeranno un punto vendita. Con una rete di oltre 350 esercizi, quasi 12mila persone che a vario titolo ci lavorano e un fatturato che supera i tre miliardi di euro, Cia è presente in Romagna, a San Marino, nelle Marche, Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Lombardia. E non si tratta solo di supermercati, ma fanno parte di quella galassia anche bar, ristoranti, parafarmacie, distributori di carburante, negozi dedicati ai piccoli animali, negozi di ottica: insomma, sono pochi i settori merceologici non presenti sotto l’ombrello di quella sigla, con una capillarità e una visibilità sul territorio che consente al gruppo di fornire servizi e merci per tutti i gusti.