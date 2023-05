Electrolux a Forlì chiusa per maltempo martedì 16 maggio

Forlì, 15 maggio 2023 – L'allerta rossa del meteo porterà alla chiusura dell'Electrolux nella giornata di martedì 16 maggio. Lo ha reso noto la Rsu (rappresentanza sindacale unitaria) dello stabilimento forlivese della multinazionale: la misura è stata richiesta dagli stessi sindacati.

L'Electrolux è la principale attività produttiva forlivese per numero di dipendenti, e si trova lungo la via Emilia a Villanova. Via Zignola, una via a due passi, è spesso risultata allagata in passato e anche nella recente ondata di maltempo.

Il Comune di Forlì, intanto, allarga la chiusura agli impianti sportivi, come altri comuni vicini, per la giornata di martedì 16. L'ordinanza prevede un'eccezione esplicita: si potrà giocare gara2 di basket Forlì-Chiusi, prevista per le 20.30 di martedì al Palafiera in via Punta di Ferro. In caso di eventi meteorologici estremi, però, si deciderà nella giornata stessa di rinviarla.