Elly Schlein a Forlì per sostenere i lavoratori della Giuliani Arredamenti

Forlì, 29 aprile 2025 - Prosegue ad oltranza il presidio dei lavoratori e delle lavoratrici della Giuliani Arredamenti di Forlì che domani, 30 aprile, riceveranno il sostegno della Fillea Cgil e Nidil Gcil nazionale alla mattina, mentre è previsto per le 14 l’arrivo davanti ai cancelli di via Gramadora 8 della segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein. In vista della festa nazionale del lavoro, 1 maggio, la leader dem porterà così il proprio sostegno ai lavoratori in sciopero dallo scorso 14 aprile per rivendicare condizioni contrattuali e lavorative migliori.

“La notizia della presenza di Elly Schlein - commenta la segretaria provinciale della Cgil, Maria Giorgini - ci dice quanto questa vertenza per un lavoro dignitoso, sicuro, stabile e tutelato sia importante non solo per Forlì, ma per il Paese. Il coraggio di questi lavoratori è eccezionale e credo che l’unità anche delle sigle sindacali di Cgil, Cisl, Uil nel supportare insieme questa vertenza sia significativo. Noi vogliamo trovare il giusto accordo per dare una risposta ai lavoratori e far sì che questa impresa possa operare nel settore del mobile imbottito, applicando le giuste retribuzioni, condizioni piene di sicurezza e stabilizzando il personale”.

Il pomeriggio della segretaria Dem proseguirà poi alle 15,30 a Santa Maria Nuova Spallicci, presso il Retro Bar in via della Palestra 33, quando porterà il proprio sostegno al candidato sindaco di centrosinistra, Filippo Scogli, impegnato nelle amministrative che si terranno a Bertinoro il prossimo 25 e 26 maggio. “Sono davvero onorato di questa visita - afferma Scogli - che la Segretaria Nazionale del Pd abbia voluto fare tappa a Bertinoro è una scelta che ci onora e dimostra una volta di più l’attenzione verso il nostro Comune da parte di figure istituzionali e politiche di rilievo. Invitiamo tutte le cittadine e i cittadini a partecipare a questo importante momento di confronto e condivisione”.