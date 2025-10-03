Esselunga, 3 giorni dopo la ‘febbre’ resta alta. Clienti curiosi e soddisfatti: “C’è qualità”

Forlì, 4 ottobre 2025 – Sono passati tre giorni dall’apertura, ma la febbre ‘Esselunga’ è ancora decisamente alta: i parcheggi (158 quelli di pertinenza dell’edificio) sono pieni, molti dei tavolini esterni del bar Atlantic (il 127° della catena, con 55 sedute e 16 all’esterno) quasi sempre occupati e, soprattutto, sono in tanti a varcare le porte scorrevoli per uscirne brandendo soddisfatti l’inconfondibile borsa gialla sulla quale campeggia la grande esse simbolo del marchio lombardo, appena approdato in città.

Molti visitano il supermercato di via Ravegnana (si accede anche da via Napoleone Bonaparte) per la prima volta, mentre altri sono già di casa: c’è anche chi è già alla sua terza spesa, una per giorno di apertura.

“Sono venuta oggi spinta dalla curiosità – spiega Alessandra Sedioli, castrocarese –. I prezzi mi sembrano ottimi e ho trovato alcuni prodotti che fanno al caso mio, ad esempio c’è il latte di capra che beve mia figlia nella taglia grande e costa meno di altri che sono grandi la metà”. Alessandra non lascia gli acquisti al caso, perciò è pronta anche sul fronte ‘qualità’: “Uso un’applicazione che mi mostra la qualità degli alimenti che inserisco, durante la spesa ho fatto qualche prova e il risultato è molto buono. In particolare, gli alimenti a marchio Esselunga sono veramente freschi e privi di additivi. Lavoro qua vicino, perciò sicuramente non mancherò di tornare”.

Abita vicino a un altro noto marchio di supermercati, invece, la forlivese Ester Verni che, però, ha deciso di uscire dalla sua comfort zone per sperimentare il nuovo supermarket di via Ravegnana: “Ho sentito parlare dell’arrivo di questo marchio e sono venuta a fare la spesa per provarlo. Devo dire che non sono rimasta delusa: è molto fornito e ci sono delle belle occasioni. Per ora ho comprato le cose che acquisto di solito, non ho provato la pasticceria o i prodotti a marchio, ma mi capiterà senz’altro in futuro”.

Porta con sé un enorme carrello pieno di spesa, Annalisa Campacci, galeatese che, però, lavora a Forlì: “Ho trovato che sia organizzato molto bene, così che all’interno si riesce a trovare tutto velocemente. Le offerte, tra l’altro, sono molto buone e mi sembra che ci sia un’ampia selezione di prodotti freschi”.

La catena, di fatto, punta proprio sui prodotti freschi (la pasticceria ‘Elisenda’, addirittura, è realizzata con il ristorante stellato ‘Da Vittorio’), sul sushi e sulle proposte a marchio.

L’ha notato il forlivese Domenico Mengozzi: “Per certi versi l’offerta è simile a quella di altri supermercati, però c’è un bel bar all’ingresso che mi pare invitante e devo dire che l’area pasticceria sembra davvero ben fornita. I dolci? Li proverò senz’altro e non farò sconti, del resto noi romagnoli siamo molto esigenti quando si parla di cibo”.

Prima volta da Esselunga anche per la forlivese Daniela Monterastelli, arrivata a far spesa in sella alla sua bici: “Sono venuta per curiosità, ma non escludo di tornare. Trovo che l’offerta sia varia e ci siano delle buone promozioni, in particolare sui formaggi, in famiglia ne mangiamo molti. Non resta che aspettare per scoprire se la convenienza durerà anche in futuro”.

Se è vero che è ancora presto per dare voti, la partenza è inequivocabile: per i forlivesi Esselunga è promossa e l’arrivo in città è stato gradito.