Esselunga ormai pronta: quali effetti sugli affari?

I lavori sono già in stato avanzato e le prime voci, non ufficiali, parlano di un’apertura in ottobre. In città, insomma, sta per approdare Esselunga, dopo l’ipotesi sfumata tra via Balzella e via Bertini. Lo store effettiva (c’è già l’insegna) si trova via Ravegnana, all’incrocio con via Bonaparte, e ha una dimensione di 1.500 metri quadrati. Da un lato ci sono importanti opportunità occupazionali (si stimano una centinaio di nuovi posti di lavoro), dall’altro c’è il timore di una concorrenza schiacciante nei confronti del commercio di vicinato.

Il percorso verso l’apertura non è stato privo di ostacoli. Fin dall’inizio, Confesercenti ha contestato la legittimità del progetto urbanistico, evidenziando una presunta discrepanza: 170 metri quadrati di superficie di vendita non conteggiata – secondo l’associazione – rappresenterebbero un vantaggio economico ingiustificato per Esselunga, con ricavi stimati in qualche milione in più all’anno. Il Tar ha rigettato la richiesta di sospensiva avanzata da Confesercenti, affermando che l’associazione non avrebbe i requisiti per impugnare in giudizio e rilevando irregolarità procedurali e temporali nel ricorso stesso. Tuttavia, lo stesso tribunale ha riconosciuto che la variante avrebbe effettivamente modificato il progetto. La tensione si è ulteriormente acuita con un esposto di 47 pagine in Procura. Intanto, però, fuori dalle aule di tribunale ci si prepara al taglio del nastro.

Saranno solo i primi mesi di lavoro a mostrare quali saranno le vere conseguenze sul tessuto economico locale.