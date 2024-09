Ferretti sotto i riflettori a Cannes: sei novità in vetrina e numeri al top

Cannes (Francia), 11 settembre 2024 – Il gruppo Ferretti, leader mondiale nella progettazione, costruzione e vendita di yacht a motore e da diporto di lusso, ha inaugurato la stagione nautica portando al Cannes Yachting Festival, in corso di svolgimento, 21 scafi tra cui 6 in anteprima mondiale per i marchi Custom Line, Riva, Wally, Pershing e Ferretti Yacht.

L’azienda, che ha il suo quartier generale a Forlì, prosegue il suo percorso di crescita con il miglior risultato di sempre per la redditività nel primo semestre 2024. I dati sottolineano infatti come i ricavi netti siano pari a 611 milioni di euro, in aumento del 7,7% rispetto alla prima metà del 2023, con un utile netto che arriva a 44 milioni. La raccolta ordini è pari a 514,4 milioni di euro nel primo semestre 2024, mentre il secondo anticipa un nuovo trend in progresso, con un portafoglio ordini a 1,5 miliardi.

A un anno dal successo della doppia quotazione sulle borse di Hong Kong e Milano il gruppo, che ha sette cantieri (Sarnico, La Spezia, Ravenna, Cattolica, Mondolfo e Ancona oltre che Forlì), sta affrontando uno scenario internazionale complesso. “Prima la pandemia e poi i conflitti in corso – spiega l’avvocato Alberto Galassi, Ceo di Ferretti Group – non ci hanno impedito di continuare a crescere, puntando su qualità, eleganza e regalando emozioni ai nostri clienti. Il mio incarico di manager scade a maggio 2026 e proseguirò con il team a lavorare per essere competitivi ed unici. Poi in futuro vedremo, ma intanto pensiamo a proseguire nella nostra indimenticabile avventura”.

In particolare nello storico cantiere forlivese di via Ansaldo, dove l’allora azienda dei fratelli bolognesi Alessandro e Norberto Ferretti si stabilì nel 1987 salpando verso la sua avventura, vengono prodotti adesso i modelli Ferretti Yachts e Itama. A rilanciare il marchio era stato lo stesso Galassi dopo i seri guai che l’azienda stava attraversando a seguito della gestione successiva a quella della famiglia Ferretti, un rilancio avvenuto con l’ingresso di capitali cinesi. A fine agosto è uscito di scena il presidente Tan Xuguang, importante figura del colosso statale Weichai che dal 2012 aveva appunto acquisito la maggioranza azionaria del cantiere forlivese, sostituito dall’ingegnere cinese Jiang Kui, 60 anni; un cambio nel segno della continuità.

“Siamo Ferretti Group – ha sottolineato ieri Galassi al salone in Francia –, abbiamo i brand più famosi e più forti al mondo. Ogni armatore, ogni salone, si aspetta da noi barche sempre più belle, di cui innamorarsi subito e per lungo tempo. Come qui a Cannes, dove portiamo una flotta dagli standard superlativi, con sei première. I numeri e i risultati da record – ha aggiunto – ci permettono di programmare e produrre con una visione di lungo periodo che intercetta, ad esempio, la richiesta dei clienti per barche sempre più grandi e cucite su misura dei loro desideri. Con le nuove acquisizioni e l’ampliamento dei cantieri possiamo realizzare ogni sogno: l’orizzonte di Ferretti Group diventa sempre più interessante e ricco di soddisfazioni”.