Ferretti Group a Cannes: 7 le anteprime mondiali e bilancio solido

Forlì, 9 settembre 2025 – Ferretti Group apre la stagione dei saloni mediterranei scegliendo il Cannes Yachting Festival come palcoscenico principale, presentando una flotta di 26 imbarcazioni che conferma l’eccellenza italiana nella nautica di lusso. Tra le novità, sette world première per i marchi Ferretti Yachts, Itama, Riva e Wally, affiancate da due debutti europei già svelati al Salone di Venezia: il Ferretti Yachts 940 e il Pershing GTX70.

“Numeri, passione e competenza guidano la nostra crescita – ha spiegato l’amministratore delegato Alberto Galassi –. Zero debiti e solidità finanziaria ci permettono di progettare barche uniche e innovative, apprezzate dai nostri armatori”. I dati confermano la performance positiva del gruppo: nei primi sei mesi del 2025 i ricavi hanno raggiunto 620,4 milioni di euro, con un lieve incremento rispetto al 2024, mentre l’utile netto si mantiene stabile a 43,6 milioni. La raccolta ordini arriva a 467,3 milioni e il portafoglio complessivo ammonta a 1.446 milioni di euro.

Tra le barche esposte, Riva punta sull’heritage con modelli come l’Aquariva Special, il Riva 58’ Capri e l’edizione limitata Riva Cento, oltre all’elettrico Riva El Iseo, simbolo di sostenibilità. Ferretti Yachts propone l’elegante flybridge 800, Itama l’Itama 54, fedele alla tradizione sportiva, mentre Wally porta in acqua il wallywind110. Tra le novità già viste a Venezia, ci sono il widebody Ferretti Yachts 940 e il compatto Pershing GTX70, pensati rispettivamente per il comfort e il dinamismo.

A completare l’evento, una selezione di partner del lusso tra cui Range Rover, Flexjet, Dolce & Gabbana, Lavazza, che hanno affiancato il gruppo nella presentazione delle proprie imbarcazioni.